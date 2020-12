Der weltweiten Pandemie ist es geschuldet, dass virtuelle Zusammenkünfte zu Weihnachten eine besondere Rolle erhalten. Foto: AFP

Die Videokonferenz-Software Skype bekommt wenige Tage vor den Feiertagen neue Funktionen. Dieses Update ist wohl auch der momentanen Situation geschuldet, dass die Feierlichkeiten in diesem Jahr vermehrt virtuell stattfinden sollen.

"Together Mode" von Teams



Eines gleich vorab, nicht alle Benutzer werden das neue Update schon jetzt in ihrem Skype-Client finden. Denn Microsoft hat sich dazu entschieden, die neuen Funktionen in Wellen zu verteilen.

Eine der neuen Funktionen um das Weihnachtsfest virtuell abhalten zu können ist, der "Together Mode". Dieser wurde erst kürzlich in der Kommunikationssoftware Teams eingeführt. Damit wird es möglich gemacht, dass sich die Teilnehmer eines Calls in eine virtuelle Umgebung platzieren.

Der Together Mode aus Teams funktioniert in Skype gleich.

Der Together Mode braucht jedoch mindestens fünf Teilnehmer die ihre Webcam eingeschalten haben. Der neue Modus lässt sich nicht nur via Skype-App nutzen, sondern auch über den Browser.

Der Together Mode soll auch festliche Hintergründe besitzen. Foto: Microsoft

Außerdem wird Skype mit der Rasteransicht ergänzt. Dabei lässt sich bei großen Konferenzen eine große Anzahl an Personen gleichzeitig sehen, was besonders bei Familienfesten mit vielen Verwandten praktisch sein dürfte.

Zusätzlich sind weitere Hintergründe eingespielt worden, um die nächsten Tage in einem feierlichen Rahmen zu begegnen. Die Unterstützung von Chat-Bubbles in der Android-Version ist ebenso verbessert worden. (red, 21.12.2020)