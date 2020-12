Nach tagelangem Druck der Opposition sind die Regierungsfraktionen zu Jahresende bereit, das ihnen zustehende Gehaltsplus für Spitzenpolitiker auszusetzen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Der Nationalrat wird Spitzenpolitikern am Montag die eigentlich fällige Gehaltserhöhung von 1,5 Prozent verwehren. Der Sozialausschuss hat einen entsprechenden Antrag der Koalition am Vormittag unterstützt von den Neos angenommen, teilte ÖVP-Klubchef August Wöginger mit. Demnach wird das Plus bis auf Ebene der Volksanwälte ausgesetzt. Nicht betroffen sind Landespolitiker.

Um die Erhöhung fallen Bundespräsident, Bundeskanzler und der Rest der Regierung, die Nationalratspräsidenten, die Volksanwälte und die Klubobleute im Nationalrat um. Eine Zweidrittelmehrheit und damit Unterstützung durch die Opposition ist nicht notwendig.

Die SPÖ hat einen eigenen Antrag eingebracht, der vorsieht, dass Politikergehälter ab dem Bundesrat nicht erhöht werden sollen. Auch die Freiheitlichen wollen die Grenze, bis zu der es kein Plus gibt, niedriger ansetzen. Ob sie im Plenum anders als im Ausschuss zustimmen, ist noch offen.

FPÖ-Misstrauensantrag

Ebenfalls Thema im Plenum ist am Nachmittag Corona. Die FPÖ wird zum dritten Lockdown eine dringliche Anfrage einbringen und der gesamten Regierung das Misstrauen aussprechen. Eine Annahme des entsprechenden Antrags ist angesichts der Koalitionsmehrheit aber so gut wie ausgeschlossen.

"Freitest"-Gesetz gibt es wohl erst im Jänner

In einer anderen Angelegenheit braucht die Koalition indes die Stimmen der Opposition, denn die Regierung plant ja, dass man sich künftig vor Aktivitäten wie Restaurant- und Handelsbesuchen oder der Teilnahme an Veranstaltungen auf das Coronavirus testen lassen muss. Will die Koalition die Regel wie geplant schon ab 18. Jänner einführen, braucht sie die Zustimmung einer anderen Partei, da ansonsten eine mehrwöchige Blockade durch den Bundesrat droht. Bisher war jedoch keine der Oppositionsfraktionen von den Vorschlägen der Regierung überzeugt.

Die genauen Inhalte bleiben auch vorerst unklar, denn der am Montag im Nationalrat eingebrachte Antrag ist nur eine sogenannte "Trägerrakete", enthält also die entscheidenden Gesetzespassagen noch nicht. Dies wird vermutlich Anfang Jänner nachgeholt.

Die "Trägerrakete" ist nötig, damit der parlamentarische Prozess rasch durchgezogen werden kann. Mittels eines Abänderungsantrags werden dann wohl Anfang Jänner im Gesundheitsausschuss die konkreten Inhalte beigefügt. Wann die entsprechenden Gremien tagen sollen beziehungsweise der Beschluss im Nationalrat erfolgt, ist noch offen. ÖVP-Klubchef Wöginger meinte im APA-Gespräch, man werde hier auf die anderen Fraktionen zugehen, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

Sonderpensionen

Ein zweites Mal beschlossen wird die eingeschränkte Aufstockung hoher Sonderpensionen. Konkret sollen die Luxus- oder Zusatzrenten aus dem (halb-)staatlichen Bereich, die dem Sonderpensionenbegrenzungsgesetz unterliegen und über 2.333 Euro liegen, kommendes Jahr mit maximal 35 Euro angehoben werden. Beim ersten Mal war die Vorlage einstimmig angenommen worden, wegen eines Formalfehlers muss der Beschluss nun aber wiederholt werden, was der eigentliche Anlass für die Sondersitzung war. Bei dieser wurden auch einige Gesetzesanträge eingebracht, unter anderem jener der Koalition, mit dem die Teilnahme an Veranstaltungen oder der Besuch in Restaurants an einen Corona-Test gebunden werden soll. (APA, red, 21.12.2020)