Action! Foto: Reuters/Blake

Val Thorens – Katrin Ofner hat am Montag in ihrer 13. Rennsaison den ersten Weltcupsieg im Ski Cross gefeiert. Die 30-jährige Kärntnerin setzte sich in Val Thorens im Finale vor der Deutschen Daniela Maier durch, nachdem sie zuvor auch in ihren Viertel- und Halbfinalläufen jeweils die Schnellste gewesen war. Vor dem Premierenerfolg hatte Ofner im Weltcup neun Podestplätze erreicht. (APA; 21.12.2020)