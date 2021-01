Die nächste Reise kommt bestimmt, auch wenn es noch ein bisschen dauern wird. Damit man sich schon einmal darauf einstimmen kann, haben wir hier einige der schönsten Stadtansichten, die auf Google Street View zu finden sind, zusammengestellt.

Paris, von Sacré-Coeur aus gesehen

Paris

Die Stufen, die zur Basilika Sacré-Coeur auf dem Montmartre hinaufführen, bieten einen spektakulären Blick über die französische Hauptstadt.

Blick auf London von The Shard

Es ist keine Überraschung, dass die Aussicht vom höchsten Gebäude Großbritanniens ziemlich beeindruckend ist. Von hier aus kann man praktisch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten Londons sehen, von der Tower Bridge und dem Tower of London bis zur St. Paul's Cathedral und dem London Eye.

Barcelona vom Turó de la Rovira

Auf diesem Hügel hoch über der Stadt – ein beliebter Ort, um Sonnenuntergänge zu beobachten – liegt Barcelona ausgebreitet vor einem. Die Bunker, die man hier sieht, sind Relikte aus dem Spanischen Bürgerkrieg.

Hongkong vom Lion Rock

Der Lion Rock, so genannt, weil er aus bestimmten Blickwinkeln wie eine zusammengekauerte Großkatze aussieht, ragt über Hongkong auf. Das Panorama von der Spitze ist beeindruckend, aber die Wanderung dort hinauf ist durchaus anstrengend – online geht's viel einfacher.

Jaipur, vom Nahargarh Fort aus gesehen

Im 17. Jahrhundert erbaut, war dieses Fort Teil eines Verteidigungsrings um Jaipur in Nordindien. Heute ist es ein beliebter Ort, um die Stadt zu überblicken.

Florenz vom Piazzale Michelangelo

Der Piazzale Michelangelo, ein erhöhter Platz an der Südseite des Arno, bietet einen traumhaften Blick auf die Skyline von Florenz, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Man kann an den Dom und den Palazzo Vecchio heranzoomen.

New York City von Top of the Rock

Die Aussicht vom Top of the Rock – auf Downtown in Richtung Empire State und Uptown in Richtung Central Park – gibt einem das Gefühl, wirklich im Zentrum des Geschehens zu sein.

Chicago von der 875 North Michigan Avenue

Die Aussicht von der Spitze dieses hundertstöckigen Wolkenkratzers (früher bekannt als John Hancock Center) ist eine der besten in Chicago. Von der Aussichtsplattform hat man einen weiten Blick auf die Skyline und den Lake Michigan.

Singapur vom OCBC Skyway

Der OCBC Skyway ermöglicht es, die ikonischen Supertree-Strukturen in Singapurs Gardens By The Bay aus nächster Nähe zu betrachten und gleichzeitig einen Blick auf das üppige Grün und die beeindruckende Architektur der Stadt zu werfen. Man sieht das Marina Bay Sands Hotel mit seinen drei Türmen, die von einem Infinity-Pool und einem Restaurantkomplex gekrönt werden.

Kapstadt vom Tafelberg aus

Das Plateau des Tafelbergs ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Südafrikas. Man kann hinaufwandern oder mit der Seilbahn auf den Gipfel fahren, um die Aussicht über Kapstadt zu genießen – oder man genießt diesen wunderschönen Sonnenuntergang einfach online.

Los Angeles vom Griffith-Observatorium aus

Von diesem beliebten Aussichtspunkt aus hat man einen unglaublichen Blick auf L.A., der sich bis zum Pazifik erstreckt.

Neapel, vom Castel Sant'Elmo aus gesehen

Das zerklüftete, stark befestigte Castel Sant'Elmo dominiert die Skyline von Neapel. Der Aufstieg ist mühsam, aber die Belohnung ist der wohl schönste Blick auf die Bucht von Neapel und den Vesuv – und den gibt es kostenlos online.

Rio de Janeiro vom Zuckerhut

Dieser berühmte Gipfel erhebt sich fast 400 Meter über dem Hafen und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Von dort hat man eine wunderbare Aussicht auf Rio de Janeiro. (red, 1.1.2021)