Die Art, wie Bücher aufbewahrt und in Szene gesetzt werden, zeigt, was sie den Bewohnerinnen und Bewohnern bedeuten, und drückt deren Wohnstil aus. Im Bildband erzählen Menschen von der persönlichen Bedeutung, die Bücher für sie haben, und wie es ist, von Büchern umgeben zu sein.

Zum Bild: So sieht die private Büchersammlung des Autors Jonathan Safran Foer aus, oder zumindest ein Teil davon – sie steht ebenfalls in Brooklyn, New York. Foer hat eine eigene Bibliothek, in der seine Bücher aufbewahrt werden und ausschließlich dort, so erzählt er, liest er sie auch. "Umberto Eco sprach davon, mit Büchern zu leben, die man eines Tages vielleicht lesen könnte. Diese Idee gefällt mir. Vor allem in Bezug auf Romane, aber auch auf Kunstbücher", erzählt Foer im Interview.