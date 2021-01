Die Ritz-Carlton-Residences, gleich am Wasser der Chesapeake Bay gelegen, sind alles, was man sich unter Luxus vorstellt. Große Gartenflächen, genug Platz zum Wohnen, 24/7-Service an der Rezeption. Kein Wunder also, dass es sich Bestsellerautor Tom Clancy hier in seiner Heimatstadt Baltimore, Maryland, gemütlich gemacht hat.