Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow in Alfonso Cuaróns gelungener Modernisierung von Charles Dickens’ "Große Erwartungen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Corona-Test für alle? – Ärzte und Labore am Limit Kurz vor Weihnachten ist in Deutschland der Run auf die Corona-Test-Stellen riesig. Es fehlt allerdings an Kapazitäten. Bis 20.15, Arte

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Große Erwartungen(Great Expectations, USA 1998, Alfonso Cuarón) 1946 verfilmte David Lean Charles Dickens’ Romanklassiker Große Erwartungen und schuf damit einen der großartigsten Filme überhaupt. Trotz des übermächtigen Vorgängers gelang Alfonso Cuarón über 50 Jahre später eine Modernisierung mit ganz eigenem Tonfall, in der nicht nur die Hauptdarsteller Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow überzeugen. Bis 22.00, Arte

20.15ACTIONTHRILLER

Stirb langsam (Die Hard, USA 1988, John McTiernan) Bruce Willis in seiner Paraderolle: Wie alles für den ziemlich harten, ziemlich selbstironischen New Yorker Polizisten John McClane an einem Weihnachtsabend in Los Angeles begann. Bis 23.00, Sat.1

22.00 POLITDRAMA

Die Verlegerin (The Post, USA/GB 2017, Steven Spielberg) Nach dem Tod ihres Mannes wird Katharine "Kay" Graham Chefin der renommierten Washington Post. Als die "Pentagon-Papiere" auf ihrem Schreibtisch landen, muss sie entscheiden, ob diese veröffentlicht werden sollen und damit die jahrelangen Falschinformationen der US-Regierung über den Vietnamkrieg enthüllt werden sollen. Steven Spielbergs vom Glauben an das Gute getragenes Drama über das Verhältnis von Politik und Presse fokussiert ganz auf die von Meryl Streep verkörperte Verlegerin. Bis 23.45, NDR

22.20 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann & Grissemann sind die deutsche Autorin und Sängerin Hera Lind und der österreichische Kabarettist und Moderator Gerald Fleischhacker. Bis 23.15, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Menschen, die sich verändert haben, porträtiert der erste Beitrag Die Lust, sich zu verändern.Danach geht es um 23.10 um Die Kunst der Versöhnung. Zu Wort kommen Paare, die über den Umgang mit Konflikten in Partnerschaft und Ehe erzählen. Bis 0.05, ORF2