Es ist ein trauriges Faktum: Die graduelle, vom Menschen befeuerte Erwärmung des Erdklimas lässt zunehmend den Schnee ausbleiben. Waren "grüne Weihnachten" einst die Ausnahme von der Regel, fehlt mittlerweile selbst in der Alpenrepublik zum Festtag der winterliche Belag aus gefrorenem Wasser. Ob diese Entwicklung noch aufgehalten werden kann, steht in den Sternen. Denn so mancher Machthaber großer Staaten hält den menschgemachten Klimawandel – entgegen dem wissenschaftlichen Konsens – für eine Erfindung.

Doch was tun, wenn die Wanderung durch den stillen Winterwald mangels passender Wetterlage ausfällt und man aufgrund der Pandemie sicherheitshalber auch die Skisaison im Tourismusgebiet s einer Wahl auslassen will? Nun, dann kann man immer noch Schneelandschaften in verschiedenen Videospielen besuchen. Auch wenn das kein gleichwertiger Ersatz zum realen Schneegestöber ist, wird hier doch einige geboten. Hier ein paar Empfehlungen.

Windows, Xbox 360/One, PS 3/4, Switch

Gleich am Anfang mal der offensichtlichste Kandidat: Der bislang letzte Singleplayer-Teil der bekannten Elder Scrolls-Saga. Er schickt den Spieler als vom Schicksal geleiteten Abenteurer in die titelgebende Region Skyrim. Dort, am Himmelsrand, existiert auch ein guter Teil der Spielwelt dauerhaft im Winterzustand. Dank diverser Grafikmods kann man das visuelle Erlebnis des nicht mehr ganz neuen Spiels zumindest unter Windows nach Herzenslust aufpolieren. Und wer tatsächlich nur entlang der Pfade durch das Panorama spazieren will, ohne von Gegnern bzw. Drachen belästigt zu werden, kann auch das nachrüsten. Wer mittels VR-Brille noch tiefer ins Geschehen einsteigen will, findet auf Steam auch eine entsprechende Ausgabe des Games.

Windows, macOS, Linux, Xbox One, PS4, Switch

Vorrangig ist The Long Dark eigentlich ein Survival-Spiel, in dem man versucht, in der kanadischen Wildnis nach einer geomagnetischen Katastrophe auch ohne vieler moderner Hilfsmittel sein Auslangen zu finden. Bekannt ist das Game aber freilich auch für seine atmosphärische Inszenierung der Umgebung. Wer sich vor allem auf die Landschaft und weniger auf den Überlebenskampf konzentrieren möchte, kann dafür an diversen Rädchen in den Schwierigkeitseinstellungen schrauben.

Windows, Xbox One/SX, PS 4/5

Ähnlich wie bei Skyrim gilt auch mytholgisch-nordischen Winter: Man kann abenteuern, muss es aber nicht ständig. Denn auch die Assassin's Creed-Reihe ist mittlerweile in der "Open World" angekommen und bietet freie Erkundung selbiger an. Wer also genug von Quests und Kämpfen hat, kann sich in der neusten Auskopplung mit dem Titel Valhalla auch in die schneebedeckten Berge zurückziehen und dort seine Runden drehen. Oder auch einfach am Allerwertesten ins Tal rutschen, um sich ein Achievement zu verdienen.

Windows, Xbox One, PS4

Auch aus dem Hause Ubi, aber in sportlicher Hinsicht deutlich professioneller aufgestellt als die Wikinger-Variante, ist Steep. Hier erkundet man Bergwelten entweder traditionell auf Skiern und dem Snowboard, oder man sucht per Paragleiterschirm oder gar im Wingsuit-Anzug den Adrenalinkick. Punkte verdient man durch genaue Landungen, Stunts oder beides. Man kann aber auch einfach in den Erkundungsmodus schalten, in dem man zwangloser durch Schnee und Lüfte saust und zumindest ein bisschen nachholt, auf was man diese Saison auf der realen Piste verpasst.

Windows, macOS

Auch Winterspaziergänge machen zu mehrt mehr Freude. Daher bietet sich für den Ausflug ins Schneegestöber auch ein MMO für diese Liste an. Und weil World of Warcraft mittlerweile kostenlose Accounts anbietet – wenn auch mit inhaltlichen Beschränkungen und Levelcap – bietet sich Blizzards Werk hierfür auch an. Winterfreunde sollten hier vor allem eine Reise in die Region Northrend anstreben. Dort präsentieren sich die Howling Fjords und Dragonblight als Gegenden, die man auch als Spieler mit niedrigerem Level (ab Level 10-15) bereisen kann. Wer sich entlang der Pfade bewegt, muss auch nicht mit vielen Feindbegegnungen rechnen. Besonders spektakulär wird es in den nordöstlich gelegenen Storm Peaks, das geht sich aufgrund der Gefahrenstufe aber erst mit etwas höherem Level (ab 25) aus.

Windows, macOS

Zwischen Haushaltsarbeiten im Plattenbau und Schneespaziergang pendelt man in It’s Winter. Das Indiegame versetzt den Spieler in eine russische Stadt inmitten der kältesten Jahreszeit und bietet somit etwas urbane Abwechslung zur bisher eher naturnah angehauchten Auswahl. "postsowjetische, russische Traurigkeit" verspricht das Spiel anstelle einer "atemberaubenden Handlung". Eine Winter-Sandbox der etwas anderen Art.

Windows, macOS, Linux

Eine einzigartige Verschmelzung aus Grafik und Musik bietet der Walking Simulator Proteus. Man startet jedes Abenteuer auf einer zufallsgenerierten Insel, die man per pedes erkunden und dabei auch so mancherlei Dinge entdecken kann. Die Reise führt durch die vier Jahreszeiten, wobei es das Game trotz seiner einfachgehaltenen Grafik auf beeindruckende Weise schafft, die Stimmung jeder einzelnen auf eine besondere Art einzufangen. Das gilt auch und insbesondere für die Stille und Melancholie des Winters, die zum Reflektieren über die Endlichkeit einlädt, ehe man – mit etwas Glück – die Nordlichter erblickt. (gpi, 24.12.2020)