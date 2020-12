Allein in China gab es 514 Börsengänge, die drei größten Transaktionen weltweit betrafen chinesische Firmen. Foto: REUTERS / ALY SONG

Wien – Trotz der Corona-Pandemie, die weltweit für Einbrüche der Konjunktur gesorgt hat, hat es heuer mehr Unternehmen an die Börse gezogen als im Vorjahr. Mit 1.322 Firmen feierten weltweit um 15 Prozent mehr Unternehmen ihr Börsendebüt als 2019. Auch das Emissionsvolumen stieg um 26 Prozent auf 263 Milliarden Dollar (214,5 Milliarden Euro). Vor allem in China und den USA gab es starke Zuwächse.

"Auf den ersten Blick erscheint es ungewöhnlich, dass in einem so schwierigen Jahr wie 2020 Börsengänge derartig boomen", sagte Gerhard Schwartz, Partner bei EY Österreich, laut Aussendung. "Allerdings ist ein wichtiger Treiber des IPO-Geschehens nach wie vor die enorm hohe Liquidität, die im Markt ist und nach Anlagemöglichkeiten sucht."

Digitalisierungsschub

Die Zahl der Börsengänge sage überdies weniger über die Gegenwart und mehr über die Zukunft aus, so Schwartz. Die Pandemie verleihe der Digitalisierung und damit Technologieunternehmen einen gewaltigen Schub und beschleunige die Entwicklung vieler anderer Branchen, die sonst sehr viel länger brauchen. "In diesem Jahr haben einige Trends enorm an Bedeutung gewonnen – und damit auch vielversprechenden Börsenkandidaten zu neuen Wachstumschancen verholfen", sagte Schwartz.

Neben Technologiekonzernen, deren Börsengänge ein Drittel der weltweiten Emissionserlöse und knapp ein Viertel aller IPOs ausmachten, dominierten vor allem Firmen aus dem Gesundheitssektor. Diese waren für 17 Prozent der weltweiten Börsengänge und 19 Prozent der Erlöse verantwortlich.

514 Börsengänge in China

Die größte Transaktion war das Debüt des chinesischen Chipherstellers Semiconductor Manufacturing International, der 7,6 Milliarden US-Dollar einbrachte. An zweiter und dritter Stelle rangieren ebenfalls chinesische Unternehmen, nämlich der Onlinehändler JD.com (Volumen: 4,5 Milliarden Dollar) und der Hochgeschwindigkeitsbahnbetreiber Beijing-Shanghai High Speed Railway (Volumen: 4,4 Milliarden Dollar).

Insgesamt gab es in China heuer 514 Börsengänge (plus 41 Prozent zum Vorjahr) mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 116 Milliarden Dollar (plus 51 Prozent). In den USA stieg die Zahl der Transaktionen um 32 Prozent auf 222 und das Emissionsvolumen um 69 Prozent auf 867 Milliarden Dollar. Mit weit schwächeren Wachstumsraten zeigte sich Europa mit 176 Börsengängen (plus 17 Prozent) und einem Emissionsvolumen von 27 Milliarden Dollar (plus 9 Prozent).

In Österreich hielt sich die IPO-Aktivität mit fünf Neuzugängen im direct market sowie im direct market plus in Grenzen. Unter den Börsengängen waren zwei österreichische Unternehmen – die Grazer Immobilienfirma Aventa und die Holding des Salzburger Nährstoffherstellers Biogena Group Invest. Dazu kamen drei internationale Listings: Sun Mirror AG, Creactives Group S.p.A. und CAG International AG. (APA, 22.12.2020)