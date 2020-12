Pro Minute wird im brasilianischen Amazonas eine Waldfläche in der Größe von rund drei Fußballfeldern gerodet. Foto: AFP / RICARDO OLIVEIRA

Manaus – Der brasilianischen Bundespolizei ist bei einer Operation im Bundesstaat Para an der Grenze zum Amazonas ein rekordträchtiger Schlag gegen illegale Abholzung gelungen. Die Beamten hätten mehr als 131.000 Kubikmeter Holz sichergestellt, das entspreche 6.243 Lkw-Ladungen, hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montagabend.

Noch nie in der Geschichte Brasiliens sei so viel illegales Holz auf einmal beschlagnahmt worden – der bisherige Rekord aus dem Jahr 2010 hatte laut dem Nachrichtenportal "G1" gerade einmal bei der Hälfte gelegen. Der durchschnittliche Wert eines Kubikmeters Holz beträgt umgerechnet 62 Euro.

Der Mitteilung zufolge wurden die Baumstämme entlang der Flüsse Mamuru und Arapiuns im Westen von Para sichergestellt. "Das ist ein Gebiet, das unter einer irrationalen Abholzung gelitten hat, die in keiner Weise als Forstwirtschaft bezeichnet werden kann", zitierte die Zeitung "Folha de S. Paulo" den Superintendenten der Bundespolizei im Bundesstaat Amazonas, Alexandre Saraiva.

9,5 Prozent mehr Abholzung

Die Abholzung des Regenwalds im brasilianischen Amazonas-Gebiet hat zuletzt wieder kräftig zugelegt. Zwischen August 2019 und Juli 2020 seien in der Region 11.088 Quadratkilometer Dschungel abgeholzt worden, teilte die für die Überwachung des Regenwaldes zuständige Weltraumagentur Inpe Anfang Dezember mit. Das entspricht rund 4.340 Fußballfeldern pro Tag oder drei Fußballfeldern pro Minute.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Abholzung um 9,5 Prozent. Die abgeholzte Fläche war die größte seit 2008. Weil der Regenwald im Amazonas-Gebiet immense Mengen CO2 binden kann, hat er auch für das Weltklima große Bedeutung. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro sieht in der Region allerdings vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und will noch mehr Flächen erschließen. Internationale Kritik an seiner Umweltpolitik verbittet er sich als unangemessene Einmischung. (APA, 22.12.2020)