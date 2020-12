"Gran Turismo 7" ist für 2021 angekündigt – Verschiebung aber nicht ausgeschlossen.

Foto: Sony

Im Juni 2020 angekündigt, warten viele Playstation-Besitzer auf den nächsten Teil der Rennsimulation Gran Turismo. Bei der Siegerehrung der diesjährigen Gran-Turismo-Meisterschaft, die der Japaner Takuma Miyazono für sich entscheiden konnte, sprach der Entwickler erstmals über die Absicht, bei der Entwicklung von Gran Turismo 7 den vollen Fokus auf die Playstation-5-Version zu legen.

Weltfinale einer E-Sport-Rennspielserie

Schon seit Jahren gehören die FIA Gran Turismo Championships zu den etablierten E-Sport-Events des Jahres. Mit der offiziellen FIA-Lizenz ausgestattet, trafen sich für das Finale die 16 besten Spieler der Saison, um in letzten Rennen die diesjährigen Sieger zu küren. Wie so viele Events musste auch dieses in sehr eingeschränktem Rahmen passieren. Die Spieler fuhren von zuhause aus und waren via Live-Kamera in die Übetragung geschalten. Gran Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi schickte virtuelle Grüße für die Siegerehrung aus dem japanischen Entwickler-Studio Polyphony Digital.

Das über 3-stündige Finale der World Finals. PlayStation

Er war es auch, der neben viel Lob für die Teilnehmer in einem Artikel von Videogames Chronicle zitiert wird, um endlich mehr zur kommenden Fortsetzung der Serie zu verlautbaren. So soll der Fokus eindeutig auf der Playstation-5-Version liegen. "Bei Polyphony Digital verfolgen wir immer das Beste", so Yamauchi. "Wir möchten keine Kompromisse eingehen. Wir wollen allen das Beste bieten. Und das ist nicht mehr nur mein Denken, sondern die Denkweise aller rund 200 Mitarbeiter unseres Unternehmens. Wie viel Aufmerksamkeit Sie den feinen Details schenken, wie Sie sie perfektionieren, und wie Sie unglaublich viel Aufmerksamkeit darauf richten; das ist unser Produktionsstil."

Gran Turismo 7

Einige Details zum Spiel sind bereits bekannt. So soll der GT Simulation Mode seine Rückkehr feiern, eine Art Kampagnen-Modus für Solisten. Auch die Fahrschule, Gebrauchtwagen und unzählige Events werden im Spiel enthalten sein. Die Vorteile der neuen Konsole wird man unter anderem in der stärkeren Hardware und der Nutzung des Dualsense-Controllers bemerken. Raytracing-Effekte, 3D-Audio, 4K, 60 Bilder pro Sekunde, HDR und das haptische Feedback der Tasten sollen Gran Turismo 7 zu einer würdigen Fortsetzung des 2013 erschienenen sechsten Teils machen.

Der erste Trailer von "Gran Turismo 7" von Juni 2020. PlayStation

Gran Turismo gehört zu einer der langlebigsten und erfolgreichsten Sony-Marken der letzten 20 Jahre. Seinen Anfang nahm die Serie 1997 auf der ersten Playstation. Es folgten sechs Nachfolger und acht inhaltlich abgespeckte Ableger. Zuletzt war Gran Turismo 2017 auf der Playstation 4 in Form von Gran Turismo Sport vertreten. Gerüchten zufolge soll Teil sieben bereits 2021 erscheinen. (aam, 22.12.2020)