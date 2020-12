Seit über einem Jahr berichtet der Youtuber von seiner Reise in "Minecraft". Foto: Microsoft

2019 beginnt der Youtuber Luke "TheNotable" seine lange Reise. Das Ziel: möglichst lange im härtesten Schwierigkeitsgrad des Spiels "Minecraft" überleben. Das Ergebnis ist beeindruckend. Anstatt auf die Welt reagieren zu müssen, baut er die Umgebung so um, dass er sie beherrscht. In den letzten drei Tagen des Abenteuers hat ihm das über 8,5 Millionen Zuseher beschert.



Eine lange Reise

Wer die Survival-Sandbox "Minecraft" kennt, weiß, wie viele Gefahren in der Blockwelt lauern. Speziell im sogenannten Hardcore-Modus, bei dem man sich nicht wiederbeleben kann. Nach über einem Jahr und 2.000 "Minecraft"-Tagen – auch dort gibt es Tag- und Nachtwechsel – zog "TheNotable" jetzt ein Fazit und lässt in die Welt blicken, die er sich aufgebaut hat.

Luke TheNotable

In der passenden Playlist auf seinem Kanal findet man Videos von 2019, in denen er über die ersten 100 Tage seiner Reise berichtet. Dort legt er das Fundament für seinen Erfolg. Die Welt wird industrialisiert, Schutzwälle werden aufgebaut und Bewohner seines Dorfes eingesperrt. Auch die Folgeclips zeigen, wie geschickt der Gamer Rohstoffe anbaut, die er für das Schaffen von diversen Tränken benötigt.

In einem Interview mit "Polygon" erklärt er: "Ich habe nie übers Aufgeben nachgedacht. Dieses Abenteuer wird so lange weitergehen, solange ich im Spiel überlebe." Er gibt jedoch zu, dass Sterben jetzt gar nicht mehr so einfach ist. Resistenzen gegen Elementarschaden kann er mit Tränken erwerben, Ressourcen gehen dank seines geschaffenen Ökosystems quasi nie aus, und größere Distanzen fliegt er mittlerweile. Er hat sich zum Superman seines eigenen Spiels entwickelt und will das auf absehbare Zeit auch bleiben. (red, 22.12.2020)