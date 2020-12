Bundespräsident will rasch Flüchtlingsfamilien von den griechischen Lagern aufnehmen. Auch Innsbruck will 50 Menschen einen Platz geben

"Ist es uns wirklich egal, wie es den Leuten dort geht, obwohl wir helfen könnten?", fragt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die österreichische Bundesregierung. Foto: APA / BUNDESHEER / PETER LECHNER

In der Debatte über die mögliche Aufnahme von Flüchtlingskindern aus den griechischen Flüchtlingslagern schaltet sich nun auch Österreichs Staatsoberhaupt ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte am Montag zur "Kleinen Zeitung", dass es in Österreich genug Platz für Familien gebe. Er appelliert an die Bundesregierung, eine humanitäre Geste im Sinne Erster Hilfe umzusetzen, "die kann nur heißen, prioritär Familien mit Kindern dort herauszuholen", sagte Van der Bellen.

Zur Befürchtung der Regierung, das könnte weitere Flüchtlingsströme auslösen, weshalb man lieber "Hilfe vor Ort" leiste, erwiderte der Bundespräsident: "Erstens funktioniert die Hilfe vor Ort nicht, und zweitens: Weihnachten ist die Zeit der Herbergssuche, wie es der Kardinal gesagt hat. Ist es uns wirklich egal, wie es den Leuten dort geht, obwohl wir helfen könnten? Wir haben Platz genug."

Zahlreiche Demos und Aktionen

Auch auf Gemeindeebene mehren sich die Stimmen für eine Aufnahme Geflüchteter: Neben ersten ÖVP-Bürgermeistern will nun auch die Stadt Innsbruck mindestens 50 Geflüchtete aus Lesbos aufnehmen. In einem Antrag bekräftigen mehrere Fraktion, darunter Grüne, Neos und die ÖVP-nahe Liste Für Innsbruck, dass in Innsbruck Platz für schutzsuchende Menschen habe.

Ebenfalls fanden in den vergangenen Tagen in mehreren Städten im Land Solidaritätsaktionen für die Geflüchteten und Demonstrationen statt. Für Dienstagvormittag kündigten verschieden Künstler, Vertreter aus der Zivilgesellschaft und Politiker eine Aktion unter dem Motto "Retten statt Reden" an. Dort soll ein Zelt vor dem Bundeskanzleramt künstlerisch gestaltet und versteigert werden. Der Erlös soll an Hilfsorganisationen in Griechenland gehen.

Geistliche appellieren an ÖVP

Mittlerweile mehren sich die Stimmen aus katholischer sowie evangelischer Kirche, die an das christlich-soziale Gewissen der Volkspartei appellieren. "Bitte ändern Sie und alle Regierungsmitglieder mit Ihnen Ihre Haltung", schrieb der Wiener Superintendent der Evangelischen Kirche A.B., Matthias Geis, in einem Brief an Kurz. "Bedenken Sie bitte kein politisches Kalkül, Allianzen in Österreich oder in der EU, sondern bedenken Sie, ob es nicht jedes kleine Kind wert ist, dass wir ihm helfen – mit allen unseren Mitteln", heißt es in dem der APA vorliegenden Schreiben.

Die Tiroler Landesrätin Beate Palfrader ist bislang die prominenteste ÖVP-Vertreterin, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten ausspricht. Peter Berger

Nach Kardinal Christoph Schönborn und Innsbrucks Bischof Hermann Glettler sprach sich auch der Salzburger Erzbischof Franz Lackner am Montag für die Aufnahme von Geflüchteten aus. Österreich habe zwar schon viel getan, meinte Lackner: "Jetzt scheint mir aber der Moment gekommen zu sein, wo vor allem Familien mit Kindern von dort aufgenommen werden." Er warnte vor einer "Katastrophe" auf den griechischen Inseln.



Auch die Österreichische Ordenskonferenz appellierte an die Bundesregierung, im Sinne der Humanität ihrer Verantwortung gerecht zu werden, und forderte die Aufnahme von Flüchtlingen von Lesbos. Die Situation der vor Bürgerkrieg und Hungersnot geflüchteten Menschen sei prekär und menschenunwürdig, hieß es in einer Aussendung.

Nicht nur Kara Tepe

Die humanitäre Situation ist allerdings nicht nur auf der Insel Lesbos katastrophal. Auf diesen Umstand deutet eine Diskussion um Kinder hin, die von Ratten gebissen wurden. Mehrere Medien berichteten, dass es sich dabei um Kinder im Lager Kara Tepe auf der Insel Lesbos handelt. Allerdings dementierte dies der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi am Montag in Athen. Die Vorfälle seien "erfunden".

Jedoch dürfte es sich bei den Vorwürfen um eine Verwechslung handeln. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gab nämlich vergangene Woche bekannt, dass sie auf der Insel Samos eine Tetanus-Impfkampagne durchgeführt haben, da viele Kinder von Ratten gebissen wurden. Rattenbisse seien nicht der häufigste Behandlungsgrund, aber sehr ernst zu nehmen. Ärzte ohne Grenzen hat kein Mandat für Hilfsaktionen im Lager Kara Tepe, das von der griechischen Regierung kontrolliert wird.

Auch die Direktorin des evangelischen Hilfswerks Diakonie, Maria Katharina Moser, machte auf die Lage auf anderen Inseln aufmerksam. "Insbesondere auch auf Samos und Chios leben Schutzsuchende unter völlig unzumutbaren Bedingungen", so Moser in einer Aussendung. Inzwischen befänden sich in den Flüchtlingslagern auch viele Menschen, die bereits einen offiziellen Schutzstatus erhalten haben. Sie haben keinen Zugang mehr zu staatlicher Unterstützung, können aber auch die Inseln nicht verlassen, erläuterte Moser.

In den vergangenen Tagen gelangen die Kinder auf den griechischen Inseln vermehrt in den Sog der innenpolitischen Debatte. Die ÖVP kündigte an, ein Tagesbetreuungszentrum für die Kinder im Lager Kara tepe errichten zu wollen – weil noch keine Genehmigung der griechischen Behörden vorliegt, werteten Kritiker diese Aktion als "PR-Gag" vor Weihnachten. Auch im Nationalrat forderte die Opposition erneut, Flüchtlingskinder aufzunehmen. Dementsprechende Anträge wurden aber von ÖVP, FPÖ und Grünen abgeschmettert. (lalo, APA, 22.12.2020)