Noch läuft und spielt Lionel Messi für den FC Barcelona. Foto: AFP/LLUIS GENE

Barcelona – Ungeachtet der Krise des spanischen Fußball-Vizemeisters FC Barcelona blickt Lionel Messi positiv in die Zukunft. "Mir geht es gut. Ich habe Lust und bin hoffnungsvoll", sagte der 33-jährige Argentinier in einem Interview des spanischen TV-Senders "La Sexta", das erst am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Einige Zitate gab Interviewer Jordi Evole bereits am Montagabend im katalanischen Radiosender "RAC1" bekannt.

Zum Wechseltheater, bei dem der Club den abwanderungswilligen Kicker im Sommer zum Bleiben gezwungen hatte, sagte Messi: "Im Sommer hatte ich eine sehr schlechte Zeit. Wegen des Saisonendes, wegen der vielen Dinge, die passiert sind. Das hat mich am Anfang (der neuen Saison) behindert. Aber jetzt geht es mir wieder gut."

Interne Dissonanzen

Nach der 2:8-Pleite gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League hatte Messi im Sommer versucht, den Verein ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Das sorgte für enorme interne Dissonanzen beim sportlich, finanziell und institutionell kriselnden Club. Barca beharrte darauf, dass die Wechselfrist abgelaufen sei. Messi bestreikte das Training, erst nach tagelangen Diskussionen legten beide Seiten den Streit bei. Messi erklärte, dass er noch ein Jahr für Barca spielen werde. Präsident Josep Bartomeu trat Ende Oktober zurück.

Er habe Messi 14 Mal fragen müssen, ob er nach Ablauf des Vertrages im Juni 2021 beim FC Barcelona bleiben werde, sagte Evole. Die Antwort des sechsfachen Weltfußballers wollte der Interviewer noch nicht verraten.

643. Treffer für Barca

In der Primera Division belegen die Katalanen derzeit nur Platz fünf – mit acht Zählern Rückstand auf Atletico und Real Madrid. Beim 2:2 am Wochenende gegen den FC Valencia hatte Messi seinen 643. Treffer für Barca erzielt und damit den Torrekord von Pele egalisiert. Brasiliens dreimaliger Weltmeister hatte bis dahin als einziger Spieler die Torbestmarke für einen einzelnen Klub gehalten. (APA, dpa, sid, 22.12.2020)