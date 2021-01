Wenn die Gondeln Trauer tragen (1973), Venedig

Dieser klassische Psychothriller nutzt die vertraute Landschaft Venedigs, um eine Welt zu erschaffen, die gleichermaßen schön und fremd ist. Das trauernde Ehepaar John (Donald Sutherland) und Laura (Julie Christie) wohnt im "Europa Hotel", das aus dem Äußeren und der Lobby des Hotel Gabrielli, einem umgebauten gotischen Palast mit Blick auf den Kanal östlich des Markusplatzes, und dem Inneren des Bauer Venezia, westlich des Markusplatzes, besteht.

Die beiden geheimnisvollen Schwestern, die sie treffen, wohnen im nahe gelegenen La Fenice et des Artistes, während die folgenschwere Beerdigung in der Chiesa di San Stae, direkt am Canal Grande, stattfindet. Die Hauptwasserstraße der Stadt hat auch eine Hauptrolle in "Casino Royale" (2006), wo James Bond (Daniel Craig) einen großen Auftritt auf einem Segelboot hat. Venedigs anderer großer Filmschauplatz war natürlich das Grand Hotel des Bains am Lido, zu sehen in Viscontis prachtvollem "Tod in Venedig" (1971).

Der Postmann (1994), Sizilien und Prodica

Das unfassbar pittoreske Setting dieser literarischen Wohlfühlgeschichte ist wirklich zu schön, um wahr zu sein: Der nicht näher spezifizierte Schauplatz (aus dem Chile der Romanvorlage verlegt) ist in Wirklichkeit auf zwei Inseln verteilt. Salina, auf den Äolischen Inseln im Norden Siziliens, gibt hier den Schauplatz, wo der Dichter Pablo Neruda (Philippe Noiret) seine Post von Mario (Massimo Troisi) erhält.

Der Rest befindet sich auf Procida in der Bucht von Neapel: Der Hauptstrand ist die Spiaggia del Pozzo Vecchio im Nordwesten, die Bar (heute La Taverna del Postino) befindet sich in Marina di Corricella, und auf dem Hügel daneben ist das Postamt, auf der Piazza dei Martiri.

Der Pate (1972), Sizilien

Francis Ford Coppolas Gangstersaga ist durch und durch amerikanisch, aber es steckt auch eine Menge Italien darin – genauer gesagt Sizilien. Im ersten Teil wird Michael (Al Pacino) in das Heimatdorf der Familie Corleone geschickt, benannt nach einer realen Siedlung südlich von Palermo, obwohl das, was wir auf dem Bildschirm sehen, in der Nähe von Taormina liegt, rund 160 Kilometer weiter östlich.

Er kommt in Forza d'Agrò an, trifft seine Frau in einer Bar in Savoca und überlebt einen Mordversuch vor dem Castello degli Schiavi bei Fiumefreddo. Dieser denkwürdige Ort taucht in Teil drei von 1990 als Villa von Don Tommasino wieder auf, während Forza d'Agro auch in Teil zwei von 1974 für Szenen aus der Kindheit von Michaels Vater Vito zu sehen ist.

Cinema Paradiso (1988), Sizilien

Dieser herzzerreißende Lobgesang auf die lebensverändernde Kraft des Films spielt ebenfalls im Land des Paten, im Nordwesten Siziliens. Das Dorf Giancaldo ist fiktiv; angeblich ist es eine Nachbildung von Regisseur Giuseppe Tornatores Heimatstadt Bagheria, gedreht wurde hauptsächlich in Palazzo Adriano, südlich von Palermo.

Der Platz, auf dem Alfredo (Philippe Noiret) sein Kino betreibt, ist die Piazza Umberto I – wir sehen auch die beiden Kirchen der Stadt, Maria SS Assunta und Santa Maria del Lume, in die der erwachsene Toto (Jacques Perrin) zu einer Beerdigung zurückkehrt. Die zerstörten Straßen, in denen der junge Toto (Salvatore Cascio) mit seiner Mutter spazieren geht, befinden sich im erdbebengeschädigten Poggioreale im Westen der Insel, seine Schule ist das mittelalterliche Castello di Castelbuono in der Nähe von Cefalù an der Nordküste.

Zimmer mit Aussicht (1985), Florenz

In dieser Geschichte über Briten im Ausland gibt James Ivory Florenz die Rolle, die es verdient. Man kann immer noch in dem Zimmer der "Pensione Bertolini" übernachten, in dem Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter) Quartier bezogen hat – es ist Zimmer 414 des Hotel degli Orafi, das inzwischen modernisiert wurde, aber den spektakulären Blick auf die Brücke behalten hat.

Und natürlich sieht man viele der heiligen Plätze der Stadt, wenn Lucy in der Kirche Santa Croce auf Einheimische trifft und dann Zeuge eines Kampfes auf der Piazza della Signoria wird. Derselbe Platz ist in dem eher düsteren "Hannibal" (2001) als Aufenthaltsort von Dr. Lecter (Anthony Hopkins) zu sehen, neben der Bibliothek des Palazzo Capponi als seinem Arbeitsplatz, der Cappella dei Pazzi der Basilica di Santa Croce als Schauplatz einer Open-Air-Oper und dem Haus des verehrten Parfümherstellers Santa Maria Novella in der Via della Scala.

Die mit der Liebe spielen (1960), Sizilien

Antonionis reiselastiges Drama beginnt in Rom, führt aber – ganz im Sinne der langjährigen Faszination des italienischen Kinos für seinen tiefen Süden – bald nach Sizilien. Die erste Station ist Lisca Bianca auf den Äolischen Inseln, wo ein Mitglied einer schicken Bootstruppe verschwindet, was Sandro (Gabriele Ferzetti) und Claudia (Monica Vitti) auf das sizilianische Festland bringt. Nachdem sie im Zollhaus in Milazzo – eigentlich die Villa Palagonia in Bagheria, östlich von Palermo – eingecheckt haben, nehmen sie einen Zug, dessen Strecke entlang der reizvollen Nordküste führt.

Die Villa Montaldo, in der sich Claudia mit dem Rest der Gruppe trifft, ist die Villa Niscemi mit Blick auf den Golf von Palermo, die einst den Prinzen Valguarnera di Niscemi gehörte und heute die Residenz des Bürgermeister ist. Die beiden treffen sich in einem Hotel in der Stadt Noto im Südosten der Insel wieder, wo sie die prächtigen Gebäude besichtigen und die Glocken auf dem Turm der Chiesa del Collegio läuten, der die Piazza Municipio überragt. Schließlich landen sie im verschwenderischen San Domenico Palace, einem Luxushotel, das früher ein Kloster war, in Taormina, in der Nähe der Dörfer, die später in der "Der Pate"-Trilogie zu sehen sind. Die letzte Szene, mit dem Ätna im Hintergrund, spielt auf einer der Terrassen des San Domenico.

A Bigger Splash (2015), Pantelleria

Luca Guadagninos lebhaftes Remake des französischen Thrillers "La Piscine" aus dem Jahr 1969 nutzt die Vulkaninsel Pantelleria in der Nähe von Sizilien auf spektakuläre Weise – und liegt dem Regisseur offenbar sehr am Herzen, denn er behauptet, er hätte den Film nirgendwo anders gedreht.

Der Swimmingpool, in dem geplanscht wird, befindet sich in der Tenuta Borgia, einer Ansammlung von Häusern, die im Südwesten der Insel vermietet werden. Außerdem sieht man Marianne (Tilda Swinton) und Paul (Matthias Schoenaerts) beim Schlammbaden im Lago di Venere, Paul und Penelope (Dakota Johnson) am Naturbad Laghetto delle Ondine und den Arco dell'Elefante, die rüsselartige Felsformation an der Ostküste.

Call Me By Your Name (2017), Lombardei

Nach "A Bigger Splash" begab sich Luca Guadagnino für diese berauschende Liebesgeschichte auf das Festland. Timothée Chalamet (Elio) und Armie Hammer (Oliver) befinden sich, wie man uns sagt, "irgendwo in Norditalien", genauer gesagt in der Lombardei, etwa eine Stunde von Mailand entfernt, der Heimat des Regisseurs.

Das Haus ist die Villa Albergoni aus dem 17. Jahrhundert südlich von Moscazzanno und befindet sich in Privatbesitz, aber man kann die Piazza del Duomo in Crema besuchen, wo die beiden ihr erstes Gespräch führen, oder Fontanile Quarantina, einen Park in der Nähe von Capralba weiter nordwestlich, wo sie nach einer langen Fahrradtour schwimmen gehen. Zu sehen ist auch eine archäologische Ausgrabung in Sirmione am Gardasee.

Wonder Woman (2017), Matera

Dieser Superheldenfilm beginnt stark mit einer Prequel-Sequenz, die auf der Insel Themyscira spielt, der fiktiven Heimat des Amazonenstammes, aus dem Gal Gadots Diana/Wonder Woman stammt. Tatsächlich handelt es sich um eine Zusammenstellung verschiedener Schauplätze, die alle in Italien liegen, vor allem in der Stadt Matera. Die Stadt liegt in der Nähe der "Ferse" Italiens und die höhlenähnlichen Behausungen, die aus dem örtlichen Vulkangestein gehauen wurden, haben der Unesco-Welterbestätte zu einem starken Zustrom verholfen, einschließlich einer Reihe von biblischen Epen, von Pasolinis "Das Evangelium nach Matthäus" (1964) bis zu Mel Gibsons "Die Passion Christi" (2004) und dem Remake von "Das Omen" (2006) als Jerusalem. Themyscira leiht sich auch den Blick auf die Amalfiküste von der Terrasse der Unendlichkeit in der Villa Cimbrone in Ravello. Für die Strandlandung von Steve Trevor (Chris Pine) besucht der Film Palinuro in Kampanien, das auch in "Jason und die Argonauten" (1963) und "Kampf der Titanen" (1981) zu sehen war. (red, 5.1.2021)