Threema stellt den Quellencode für seine App öffentlich bereit. Foto: DER STANDARD/Pichler

Bereits im September kündigte der Messenger-Dienst Threema an, den Quellcode seiner App für Android und iOS öffentlich zu machen. Jetzt gaben die Schweizer in einem Blogeintrag bekannt, dass der Schritt vollzogen wurde.

Sicherer Dienst

Threema ist im Gegensatz zu anderen Messenger-Diensten kostenpflichtig, dementsprechend genießt es auch eine kleinere Nutzerschaft als beispielsweise Whatsapp oder Telegram. Den Einsatz von einer Bezahlschranke begründete das Unternehmen damit, dass nur so die Unabhängigkeit von Threema gewahrt werden kann. Die Offenlegung wird auch an den Kosten nichts ändern.

In dem Blogeintrag wird dazu nochmals ausführlich Stellung genommen: "Bitte beachten Sie, dass die Threema-Apps, obwohl sie frei kompiliert und geändert werden können, dennoch kostenpflichtige Apps sind. Eine anonyme Lizenzprüfung verhindert die Erstellung von Threema-IDs in selbst kompilierten Apps. Wenn Sie eine selbst kompilierte App verwenden möchten, stellen Sie bitte die Sicherung einer vorhandenen Threema-ID wieder her."

Außerdem wird der Server-Code von Threema auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das heißt, die Plattform kann nicht selbst gehostet werden. Dennoch will Threema mit diesem Schritt eine nachvollziehbare Möglichkeit schaffen, damit sich User ein Bild über die Funktionsweise des Messenger-Dienstes verschaffen können. Im Moment ist Threema die meistgeladene App im iOS-Store in der Kategorie soziale Netze. (red, 22.12.2020)