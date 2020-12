Das Jahr beginnt mit Bryan Cranston, kann also nicht ganz schlecht werden. Was Sie noch in den ersten drei Monaten erwartet, erfahren Sie hier

Bryan Cranston spielt in der Showtime-Serie "Your Honor" einen Richter in Bedrängnis. Foto: Showtime

2020 war für Serien ein schwieriges Jahr. Corona schlug in so manchen Drehplan Schneisen, umgekehrt sorgte die Massenproduktion für zunehmende Routine in der Herstellung. Der Markt wird bespielt auf Teufel komm raus, Streamingplattformen brauchen Inhalte, die Zielgruppen sind abgesteckt, die Abonnenten werden algorithmusgerecht versorgt, und so wird produziert, produziert, produziert. Das sieht man den Ergebnissen mitunter an, siehe Space Force, Hide Away, Emily in Paris. Auf der anderen Seite gingen überambitionierte Projekte unter, etwa Das Boot 2 und Freud.

Möge 2021 besser werden! Wird es besser? Das versuchen die Serienreif-Macher Thorben Pollerhof und Doris Priesching in der neuen Podcast-Folge für die nächsten drei Monate zu beantworten. Vorweg: Bryan Cranston (Breaking Bad) kommt mit einer neuen Serie, es kann also nicht ganz schlecht werden. (red, 22.12.2020)



Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: sky