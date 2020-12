Fünf Drehbücher wurden beim nationalen Bewerb "If she can see it, she can be it" am Montagabend ausgezeichnet. Das vorgegebene Genre lautete Kino-Komödie

Eine der Preisträgerinnen, Mara Mattuschka, bei der Viennale 2014. Foto: Robert Newald

Der Drehbuchwettbewerb unter dem Titel "If she can see it, she can be it" wurde dieses Jahr zum fünften Mal vom Drehbuchforum Wien, dem Österreichischen Filminstitut / gender*in*equality in Kooperation mit dem FC Gloria – Frauen Vernetzung Film veranstaltet. Die Intention dahinter ist es, das Schaffen von Frauenfiguren zu unterstützen, die nicht drögen Genderklischees entsprechen, und damit auch die Kinolandschaft zu diversifizieren. Freilich durften auch männliche Schreiber einreichen – von den 47 Einreichungen stammte ein Drittel von Männern, die übrigen zwei Drittel von Frauen.

Die Gewinnerinnen

Am Montag wurden bei der Preisverleihung, die Corona-bedingt nur digital stattfand, fünf Bücher ausgezeichnet. Die Gewinnerinnen, Männer mitgemeint, sind Johannes Hoss und Clara Stern mit "Geld oder Leben", Mara Mattuschka mit "Second Youth", Manuela Molin mit "Who’s that bird?", Naima Schmidt mit "Pregxit" sowie Anna Schwingenschuh und Evamaria Schaller mit "Menstruachat – Wenn die Tage zur Regel werden".

Preisverleihung drehbuchFORUM 1

Es folgt noch eine zweite Stufe des Wettbewerbs, in der die Jury bestehend aus Pia Hierzegger, Alarich Lenz, Alexandra Makarová, Gabriele Mathes und Yasemine Şamdereli aus den fünf entstandenen Treatments den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis auswählt. (abs, 22.12.2020)