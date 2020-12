Verdreht einem Polizisten den Kopf: Shirley MacLaine in Billy Wilders Komödie "Das Mädchen Irma La Douce", RBB, 23.45 Uhr.

Foto: RBB/SWR/Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Klinik in den Anden – Europäer helfen in Peru Ein Schweizer Chirurg will in den peruanischen Anden den Ärmsten der Armen helfen – unentgeltlich in einer Klinik zwischen Himmel und Erde. Bis 20.15, Arte

20.15 FILMBIOGRAFIE

Louis van Beethoven (D/CZ 2020, Niki Stein) 1826, kurz vor seinem Tod, quartiert sich Ludwig van Beethoven (Tobias Moretti) bei seinem Bruder Johann (Cornelius Obonya) in Krems ein. Tatort-Regisseur Niki Stein zeigt den Komponisten in seiner Filmbiografie als Kind, als Heranwachsenden und als verbitterten alten Mann. Bis 22.20, ORF 2

20.15 KOSTÜMFILM

Fanfan der Husar (Fanfan la Tulipe, F 1951, Christian-Jaque) Eine Wahrsagerin (Gina Lollobrigida) prophezeit dem jungen Fanfan eine glorreiche Zukunft an der Seite der Tochter des Königs, wenn er sich der königlichen Armee anschließt. Mit dem Mantel-und-Degenfilm bescherte Regisseur Christian-Jaque dem früh verstorbenen Gérard Philipe eine seiner Paraderollen. Bis 21.50, Arte

20.15 WEIHNACHTSKOMÖDIE

Die Geister, die ich rief ... (Scrooged, USA 1988, Richard Donner) Dem hartherzigen TV-Produzenten Frank Cross (Bill Murray) gehen die Quoten über alles – bis sich der Geist der vergangenen Weihnacht einstellt. Die Modernisierung von Charles Dickens’ A Christmas Carol ist mittlerweile selbst so etwas wie ein Klassiker. Bis 22.25, Kabel 1

21.50 MUSIKDOKU

Chilly Gonzales – A Very Chilly Christams (D 2020, Stephane Bohée) Zusammen gegen die Weihnachtsdepression: Piano-Exzentriker Chilly Gonzales lädt mit Freunden wie Jarvis Cocker, Alison Wheeler und Feist zu einem Christmas-Special. Bis 23.10, Arte

23.45 KOMÖDIE

Das Mädchen Irma La Douce (Irma La Douce, USA 1963, Billy Wilder) Der entlassene Polizist Nestor verliebt sich in die Pariser Prostituierte Irma La Douce und tut so ziemlich alles, um sie zu erobern. Für die Komödienadaption eines Broadway-Musicals spannte Meisterregisseur Billy Wilder nach Das Appartement noch einmal Jack Lemmon und Shirley MacLaine als formidables Hauptdarstellerduo zusammen. Bis 2.00, RBB