"Kommunikator des Jahres": Peter Filzmaier. Foto: apa, punz

Wien – Die Auszeichnung "Kommunikator des Jahres" geht an Peter Filzmaier, dieser Titel wird jährlich vom Public Relations Verband Austria (PRVA) vergeben. Armin Wolf histellvertretender Chefredakteur in der TV-Information und Moderator der "ZIB 2", fragte in seiner virtuellen Laudatio, warum Filzmaier erst jetzt ausgezeichnet wurde. Denn es gibt "kaum jemanden, der öffentlich so gut kommuniziert wie Filzmaier". Wolf lobte Filzmaiers "präzisen, punktgenauen, unparteiischen und oft amüsanten Analysen".

Peter Filzmaier: "Ich bedanke mich bei den Politikern, die meine Medienpräsenz durch den Ibiza-Skandal dramatisch erhöht haben, bei meinem Entdecker Armin Wolf, bei meinen Medienpartnern ORF und Kronen Zeitung und dem PRVA".

Die Jurorinnen und Juroren hatten Peter Filzmaier einstimmig nominiert, "weil er sein Fachwissen und seinen tiefen Einblick in Österreichs politische Landschaft zu jeder Zeit klar, mit Schmäh und für jede/n verständlich vermittelt, in Wort und Bild. Ohne jegliche Eitelkeit oder politische Färbung erklärt er auch schwer nachvollziehbare Zusammenhänge so, dass die SeherInnen sich gut informiert ein eigenes Bild machen können. Und das seit vielen Jahren."

Das Publikum kürte ihn dafür im anschließenden Online-Voting zum Kommunikator des Jahres 2019, der Polit-Erklärer setzte sich damit gegen die von der Fachjury ebenfalls nominierte Lisz Hirn, Philosophin und Publizistin, sowie die Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer von "Fridays for Future" Österreich durch. (red, 22.12.2020)