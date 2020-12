KUNST

1. Beethoven bewegt Für die Hommage an Ludwig van komponierte das Kunsthistorische Museum eine der gelungensten Ausstellungen des Jahres. Sie läuft noch bis 24.

2. Venedig Biennale 2022 Zwar kann man sich erst ein Jahr später, dafür auf einen extravaganten Beitrag Österreichs von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl freuen.

3. Feministische Avantgarde Werke österreichischer Pionierinnen der 1970er konnte man 2020 in mehreren Schauen sehen. Am imposantesten in der Sammlung Verbund.

4. Museums for Future Am stärksten engagiert sich hierzulande das Kunsthaus Wien und setzt sich inhaltlich sowie organisatorisch für Klima- sowie Umweltthemen ein.

5. Banksy-Fail Die peinlichste Ausstellung, die 2020 in Österreich gastierte, war The Art of Banksy, bei der es Kopien der Werke des Street-Artists zu sehen gab. Haha.