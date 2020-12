Die Bernardo-O’Higgins-Station liegt am nördlichsten Punkt der Antarktischen Halbinsel. Hier ist nun der Sars-CoV-2-Hotspot des Südkontinents zu finden. Foto: Stone Monki

Santiago de Chile – Sars-CoV-2 hat mit einiger Verspätung nun auch den letzten bisher Corona-freien Kontinent erreicht: die antarktische, von Chile betriebene Forschungsstation Bernardo O'Higgins Riquelme verzeichnet 36 Corona-Infizierte. Bei den Infizierten handle es sich um 26 Mitglieder des Militärs und zehn zivile Personen einer Wartungsfirma, berichteten chilenische Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Armee, die die Station betreibt.

Über Monate war der Südkontinent einer der letzten Orte gewesen, an denen man sich in geschlossenen Räumen beruhigt unter Leuten aufhalten konnte. Strenge Maßnahmen trugen dazu bei, einen Corona-Ausbruch zu vermeiden. Länder mit Forschungsstationen in der Antarktis sprachen schnell Verbote für Kreuzfahrtschiffe und andere Besucher aus, die keine lebenswichtigen Vorräte liefern. So verwandelte sich jede der dutzenden Stationen in eine eigene Blase.

Quarantäne nach Antarktis-Aufenthalt

Die Zeitung "La Tercera" berichtete in der vergangenen Woche, dass die Crew des amphibischen Landungsschiffes Sargento Aldea nach einem Aufenthalt in der Bernardo-O'Higgins-Station wegen dreier Corona-Fälle in Quarantäne gegangen sei. Das Schiff hatte Wartungspersonal und Material für die Station transportiert. Die Infizierten von der Forschungsstation wurden in die Stadt Punta Arenas in Patagonien gebracht, die als Ausgangspunkt für Antarktis-Expeditionen gilt. Die Station Bernardo O'Higgins Riquelme liegt an der nördlichsten Spitze der Antarktischen Halbinsel in der Westantarktis.

Die Basis ist eine von mehr als einem Dutzend chilenischer Stationen in der Antarktis und nach Bernardo O'Higgins Riquelme benannt, der für die Unabhängigkeit von Spanien kämpfte. Die Station wurde 1948 errichtet und ist damit eine der am längsten durchgehend betriebenen Stationen auf dem Kontinent Antarktika. (APA, red, 22.12.2020)