Zwei Ebola-Ausbrüche im Kongo

Während die Corona-Pandemie Fahrt aufnahm, känpfte die Demokratische Republik Kongo (DRK) gegen den zehnten und schließlich auch elften Ebola-Ausbruch im Land. Erst vor kurzem wurde der jüngste Ausbruch in der nordwestlichen Provinz Équateur offiziell vom Gesundheitsminister für beendet erklärt.

130 Menschen infizierten sich dabei mit dem gefährlichen Virus, 55 starben. Der Ausbruch verlief in einem kleinen Rahmen, nachdem der Ausbruch zuvor der größte in der Geschichte des Landes gewesen war. Experten und Helfer vor Ort sagen, dass man es mit einer möglichen Immunisierung der Bewohner der Provinz zu tun haben könnte, da dort bereits Ebola-Ausbrüche stattgefunden hätten.

Außerdem spielte der Einsatz des Impfstoffs eine Rolle. In Équateur wurden 40.000 Personen auf die Art immunisiert. Dass der Impfstoff bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden muss, führte zu Erfahrungswerten, die der DRK auch bei der Verteilung eines Covid-Impfstoffs helfen könnten.

Masern als weltweite Gefahr

Durch die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie und der Ressourcenkonzentration auf den Kampf gegen Covid-19 haben bereits 41 Länder ihre Impfkampagnen gegen Masern für die Jahre 2020 oder 2021 aufgegeben oder werden es tun. Das berichtet die US-Seuchenschutzbehörde CDC. Damit steigen auch in Ländern, in denen das Virus de facto ausgerottet war, die Chancen auf einen erneuten Ausbruch.

Durch flächendeckende Impfungen konnte die Zahl der Maserninfektionen in den Jahren 1980 bis 2013 weltweit um 95 Prozent zurückgedrängt werden. Globale Migration und die sich weiter ausbreitende Impfscheu in Industrieländern trugen schließlich dazu bei, dass in den Jahren darauf die Infektionen wieder um 30 Prozent zunahmen. Die Weltgesundheitsorganisation nannte deshalb Anfang 2019 das Masernvirus eine Gefahr für die globale Gesundheit. Die momentan schwersten nationalen Ausbrüche verzeichnen Nigeria, Jemen, Brasilien, die Demokratische Republik Kongo und Indien.

Cholera noch nicht besiegt

Im jüngsten Bericht des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) heißt es, dass im Moment mehr als fünf Millionen Kinder unter fünf Jahren von Cholera und akuten Durchfallerkrankungen bedroht sind. Im Jahr 2020 kam es weltweit zu vermehrten Ausbrüchen, und die Pandemie verhinderte den Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung in fast allen betroffenen Ländern.

Alleine in Somalia wurden seit Beginn des Jahres offiziell 6.279 Cholerafälle registriert. Der jetzige Ausbruch im Land begann bereits während der Überflutungen im Dezember 2017. In fünf von sechs betroffenen Regionen konnte die Cholera zurückgedrängt werden, doch heuer belastete der Kampf gegen Covid-19 das bereits überforderte Gesundheitssystem des Staats so sehr, dass nicht so schnell wie sonst reagiert werden konnte.

Rückkehr der Diphtherie in Jemen

Einer der größten Choleraausbrüche findet derzeit im Bürgerkriegsland Jemen statt. Dort wurden alleine von Jänner bis Oktober 204.291 Fälle registriert.

Die Lage in Jemen ist, wenn es nach den Vereinten Nationen geht, als die schlimmste humanitäre Katastrophe zu bezeichnen: bewaffneter Konflikt, Hungersnot und der Ausbruch mehrerer Krankheiten – vor allem solcher, die schon ausgerottet sein sollten. Der letzte Fall von Diphtherie – einer Krankheit, die durch die Infektion der oberen Atemwegen hervorgerufen wird– wurde 1992 registriert. Mit dem Krieg kam aber auch dieser Erreger zurück.

Bernadette Schober, Einsatzleiterin bei Ärzte ohne Grenzen in Jemen, erzählt, dass das ohnehin labile Gesundheitssystem nun kollabiert ist. Die Hälfte der Einrichtungen funktionierten nicht mehr oder kaum, sagt sie. Deshalb habe die Bevölkerung nur wenig Vertrauen und lasse sich oft erst spät behandeln. Während der Covid-19-Krise sei vor allem das Epidemiemanagement herausfordernd, so Schober. Denn auch Diphtheriepatienten müssen isoliert werden. Und die Zahlen steigen. In den vergangenen Wochen zählte die Leiterin regelmäßig Neuerkrankungen. (bbl)