"Bild"-Doku zwischen Virologen-Bashing und Kurz-Verehrung, ministerielles Wiegenlied mit Anschober in der "ZiB 2"

Vorschau auf Österreichs Medienbranche 2021 – illustriert von STANDARD-Artdirector Armin Karner. Illustration: Armin Karner / DER STANDARD

Etat-Umfrage: Was die Medien 2021 erwartet – und was sie erwarten: Die Etat-Branchenumfrage – Was kommt im neuen Jahr auf Österreichs Medien zu? Wir haben Manager und Journalistinnen, Experten und Wissenschafterinnen nach Erwartungen, Wünschen und Befürchtungen gefragt

Etat-Prognose 2021: Eva Blimlinger (Grüne) hofft auf an "Qualitätskriterien orientierte Presseförderung" – Die Mediensprecherin der Grünen erwartet im Etat-Fragebogen über 2021 "jedenfalls neuen Generaldirektor oder Generaldirektorin"

Etat-Prognose 2021: Matthias Settele (TV Markíza) über Medien 2021: "Nichts wird sein wie vor der Pandemie" – Generaldirektor des größten TV-Senders in der Slowakei wünscht sich "Medienunternehmen, die wieder mehr wagen und investieren"

Podcast: Die besten Filme und Serien 2020 – Welche Filme und Serien heuer herausstachen, welche enttäuschten und was 2021 auf uns zukommt

"Bild"-Doku auf Amazon Prime: "Boulevard ist immer noch tschingderassabum" – Ein Team begleitete Deutschlands einflussreichstes Boulevardmedium während der Corona-Pandemie zwischen Virologen-Bashing und Kurz-Verehrung

TV-Tagebuch: Anschober in der "ZiB 2": Das ministerielle Wiegenlied – Zweifellos ist Ruhebewahrung in nervenzerfetzenden Zeiten angenehmer als Panikrhetorik

Gerichtsreportage: Verhetzungsprozess gegen Stefan Petzner: "Focken" bei Fellner – Da er bei einem Fernsehauftritt Chinesen verunglimpft hatte, wurde der Expolitiker nicht rechtskräftig verurteilt. Er zeigte sich "schuldeinsichtig", aber nicht schuldig

Beethoven 2020: Das Genie als Mensch in "Louis van Beethoven" im ORF – Mit Tobias Moretti, Anselm Bresgott, Colin Pütz spielen im Film von Niki Stein Ludwig van Beethoven

Sechs Teile: UFA plant Fiction-Serie über Rücktritt von Papst Benedikt XVI. – Produktionsfirma hat sich die Rechte für Enthüllungsbuch des italienischen Investigativ-Journalisten Gianluigi Nuzzi gesichert

Fernweh: Neues "Traumschiff" unterwegs nach Kapstadt: Silbereisen und der Algorithmus der Liebe – Am 26. Dezember im Hauptabend auf ORF 2 und im ZDF

Switchlist: Corona-Test für alle, Die Verlegerin, Große Erwartungen, Stirb langsam, Willkommen Österreich, Kreuz & quer – TV-Tipps für heute Abend

