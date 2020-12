In dieser Galerie: 2 Bilder Explosive Fahrt von Kristoffersen in der Entscheidung. Foto: EPA/ANDREA SOLERO Feller hat den zweiten Podestplatz in zwei Tagen knapp verpasst. Foto: Reuters/ ALESSANDRO GAROFALO

Madonna di Campiglio – Die schlechte Nachricht vorweg: Es heißt auch nach dem 20. Rennen weiter warten auf den ersten ÖSV-Saisonsieg. Der Nachtslalom in Madonna die Campiglio wurde in 1:35,35 Minuten zum bereits dritten Mal nach 2015 und 2016 zur Beute des Norwegers Henrik Kristoffersen, der von Platz zwölf zur Halbzeit auf Platz eins stürmte und mit seinem ersten Saisonsieg den 22. Triumph im Weltcup fixierte.

Dahinter entschied sein Landsmann Sebastian Foss-Solevaag einen Hundertstelkrimi um Platz zwei für sich. Der 29-jährige Halbzeitführende verpasste zwar um 33 Hundertstel seinen ersten Weltcupsieg, setzte sich aber um eine Hundertstel gegen den Italiener Alex Vinatzer (+0,34) durch. Manuel Feller, am Montag Zweiter in Alta Badia, verpasste das Podest um eine weitere Hundertstel. Dahinter landete der Franzose Clement Noel (0,44). Alexis Pinturault (0,54) wurde ex aequo mit dem Deutschen Linus Strasser und Landsmann Jean-Baptiste Grange Sechster.

FIS Alpine

Kristoffersen war die Erleichterung anzumerken. "Das war einer der emotionalsten Siege meiner Karriere, ich hatte in den letzten Wochen Probleme mit dem Skifahren", sagte der 26-Jährige. "Der erste Lauf war schlecht, zu ruhig, aber der zweite war Vollgas, da war ich am Limit", so Kristoffersen nach seinem ersten vollen Erfolg seit 28. Jänner in Schladming.

Feller resümierte insgesamt positiv. "Es war ein gutes Rennen, aber die Hundertstel fuchsen mich ein bisschen, das mit dem vierten Platz habe ich schon öfter gehabt", sagte Feller im ORF-TV-Interview. "Aber ich nehme es sehr gerne an, es waren zwei Superrennen. Ich kann beruhigt in die Weihnachtspause gehen und den Flow mitnehmen", betonte der 28-Jährige.

Schwarz und Gstrein nicht weit weg

Zweitbester Österreicher im Trentino wurde Marco Schwarz (0,58) als Neunter, tags zuvor war er Dritter. Fabio Gstrein (0,74) verbesserte sich mit viertbester Laufzeit im Finale von Platz 23 auf zwölf. Unmittelbar dahinter landete mit Ramon Zenhäusern (0,80) der Sieger von Alta Badia. Der Schweizer war zur Halbzeit noch Zweiter. Ebenso abgestürzt ist der Sieger der beiden letzten Slaloms in Madonna: Daniel Yule wurde von Platz fünf nach Durchgang eins auf Rang 22 durchgereicht.

Michael Matt (0,83) belegte Platz 16, lag damit unmittelbar vor Adrian Pertl (0,96) und Christian Hirschbühl (1,01). Marc Digruber (3,27) und Johannes Strolz (3,45) hatten das Finale der besten 30 verpasst.

Kristoffersen führt nach dem zweiten Slalom die Wertung mit zehn Punkten Vorsprung auf Feller an. Für die Herren geht es nach Weihnachten mit den Speedrennen in Bormio und bei den Damen mit den Technikbewerben am Semmering (jeweils 28./29.12.) weiter. (honz, 22.12.2020)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Dienstag in Madonna di Campiglio

Endstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:35,35

2. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:35,68 +0,33

3. Alex Vinatzer (ITA) 1:35,69 +0,34

4. Manuel Feller (AUT) 1:35,70 +0,35

5. Clement Noel (FRA) 1:35,79 +0,44

6. Linus Straßer (GER) 1:35,89 +0,54

. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:35,89 +0,54

. Alexis Pinturault (FRA) 1:35,89 +0,54

9. Marco Schwarz (AUT) 1:35,93 +0,58

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:35,96 +0,61

11. Loic Meillard (SUI) 1:35,99 +0,64

12. Fabio Gstrein (AUT) 1:36,09 +0,74

13. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:36,15 +0,80

. Alexander Choroschilow (RUS) 1:36,15 +0,80

15. Manfred Mölgg (ITA) 1:36,16 +0,81

16. Michael Matt (AUT) 1:36,18 +0,83

17. Adrian Pertl (AUT) 1:36,31 +0,96

18. Christian Hirschbühl (AUT) 1:36,36 +1,01

. Tanguy Nef (SUI) 1:36,36 +1,01

20. Filip Zubcic (CRO) 1:36,42 +1,07

21. David Ryding (GBR) 1:36,52 +1,17

22. Daniel Yule (SUI) 1:36,61 +1,26

23. Simon Maurberger (ITA) 1:36,65 +1,30

24. Timon Haugan (NOR) 1:36,74 +1,39

25. Sebastian Holzmann (GER) 1:36,78 +1,43

26. Stefan Hadalin (SLO) 1:37,13 +1,78

27. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:37,16 +1,81

Zweiter Durchgang:

1. Kristoffer Jakobsen (SWE) 46,69

2. Jean-Baptiste Grange (FRA) 46,70 +0,01

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 46,76 +0,07

4. Fabio Gstrein (AUT) 47,05 +0,36

5. Simon Maurberger (ITA) 47,08 +0,39

6. Loic Meillard (SUI) 47,11 +0,42

7. Sebastian Holzmann (GER) 47,25 +0,56

8. Alexander Choroschilow (RUS) 47,26 +0,57

9. Christian Hirschbühl (AUT) 47,34 +0,65

. Tanguy Nef (SUI) 47,34 +0,65

. Adrian Pertl (AUT) 47,34 +0,65

12. Manfred Mölgg (ITA) 47,48 +0,79

13. Filip Zubcic (CRO) 47,50 +0,81

14. Marco Schwarz (AUT) 47,54 +0,85

15. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 47,61 +0,92

16. Clement Noel (FRA) 47,62 +0,93

17. Michael Matt (AUT) 47,63 +0,94

18. Timon Haugan (NOR) 47,66 +0,97

19. Linus Straßer (GER) 47,67 +0,98

20. Alexis Pinturault (FRA) 47,77 +1,08

21. Manuel Feller (AUT) 47,84 +1,15

22. Alex Vinatzer (ITA) 47,85 +1,16

23. David Ryding (GBR) 47,86 +1,17

24. Stefan Hadalin (SLO) 48,30 +1,61

25. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 48,34 +1,65

26. Ramon Zenhäusern (SUI) 48,41 +1,72

27. Daniel Yule (SUI) 48,49 +1,80

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Zan Kranjec (SLO), Stefano Gross (ITA), Victor Muffat-Jeandet (FRA)

Erster Durchgang:

1. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 47,34

2. Ramon Zenhäusern (SUI) 47,74 +0,40

3. Alex Vinatzer (ITA) 47,84 +0,50

4. Manuel Feller (AUT) 47,86 +0,52

5. Daniel Yule (SUI) 48,12 +0,78

. Alexis Pinturault (FRA) 48,12 +0,78

7. Clement Noel (FRA) 48,17 +0,83

8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 48,22 +0,88

. Linus Straßer (GER) 48,22 +0,88

10. Marco Schwarz (AUT) 48,39 +1,05

11. Michael Matt (AUT) 48,55 +1,21

12. Henrik Kristoffersen (NOR) 48,59 +1,25

13. David Ryding (GBR) 48,66 +1,32

. Stefano Gross (ITA) 48,66 +1,32

15. Manfred Mölgg (ITA) 48,68 +1,34

weiter:

20. Adrian Pertl (AUT) 48,97 +1,63

21. Christian Hirschbühl (AUT) 49,02 +1,68

23. Fabio Gstrein (AUT) 49,04 +1,70

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.:

38. Marc Digruber (AUT) 50,61 +3,27

39. Johannes Strolz (AUT) 50,79 +3,45

Gesamtwertung (nach 11 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 440

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 375

3. Marco Odermatt (SUI) 340

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 312

5. Filip Zubcic (CRO) 250

6. Mauro Caviezel (SUI) 217

7. Loic Meillard (SUI) 189

8. Tommy Ford (USA) 174

9. Lucas Braathen (NOR) 168

10. Alexander Schmid (GER) 165

11. Zan Kranjec (SLO) 163

12. Kjetil Jansrud (NOR) 161

13. Beat Feuz (SUI) 152

14. Matthias Mayer (AUT) 138

weiter:

17. Manuel Feller (AUT) 130

20. Marco Schwarz (AUT) 126

Slalom Herren (2):

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 140

2. Manuel Feller (AUT) 130

3. Ramon Zenhäusern (SUI) 120

4. Alex Vinatzer (ITA) 110

5. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 109

6. Marco Schwarz (AUT) 89

7. Alexis Pinturault (FRA) 64

8. Linus Straßer (GER) 53

9. Kristoffer Jakobsen (SWE) 48

10. Jean-Baptiste Grange (FRA) 47

Mannschaft Herren (11):

1. Schweiz 1653

2. Norwegen 1514

3. Österreich 1109

4. Frankreich 1100

5. Deutschland 569

6. USA 532

7. Italien 467

8. Slowenien 340

9. Kroatien 250

10. Kanada 153

Nationencup (20):

1. Schweiz 2839

2. Österreich 2216

3. Norwegen 1944

4. Italien 1652

5. Frankreich 1310

6. USA 1170

7. Deutschland 696

8. Slowenien 601

9. Slowakei 547

10. Kanada 347