In dieser Galerie: 2 Bilder Explosive Fahrt von Kristoffersen in der Entscheidung. Foto: EPA/ANDREA SOLERO Feller hat den zweiten Podestplatz in zwei Tagen knapp verpasst. Foto: Reuters/ ALESSANDRO GAROFALO

Madonna di Campiglio – Die schlechte Nachricht vorweg: Es heißt auch nach dem 20. Rennen weiter warten auf den ersten ÖSV-Saisonsieg. Der Nachtslalom in Madonna die Campiglio wurde in 1:35,35 Minuten zum bereits dritten Mal nach 2015 und 2016 zur Beute des Norwegers Henrik Kristoffersen, der von Platz zwölf zur Halbzeit auf Platz eins stürmte und mit seinem ersten Saisonsieg den 22. Triumph im Weltcup fixierte.

Dahinter entschied sein Landsmann Sebastian Foss-Solevaag einen Hundertstelkrimi um Platz zwei für sich. Der 29-jährige Halbzeitführende verpasste zwar um 33 Hundertstel seinen ersten Weltcupsieg, setzte sich aber um eine Hundertstel gegen den Italiener Alex Vinatzer (+0,34) durch. Manuel Feller, am Montag Zweiter in Alta Badia, verpasste das Podest um eine weitere Hundertstel. Dahinter landeten die Franzosen Clement Noel (0,44) und Alexis Pinturault (0,54).

Zweitbester Österreicher wurde Marco Schwarz (0,58) als Neunter, Fabio Gstrein (0,74) verbesserte sich von Platz 23 auf zwölf. Dahinter landete mit Ramon Zenhäusern (0,80) der Sieger von Alta Badia. Der Schweizer war zur Halbzeit noch Zweiter. Ebenso abgestürzt ist der Sieger der beiden letzten Slaloms in Madonna. Daniel Yule wurde von Platz fünf nach Durchgang eins auf Rang 22 durchgereicht.

Michael Matt (0,83) belegte Platz 16, lag damit unmittelbar vor Adrian Pertl (0,96) und Christian Hirschbühl (1,01). Marc Digruber (3,27) und Johannes Strolz (3,45) hatten das Finale der besten 30 verpasst.

Kristoffersen führt nach dem zweiten Slalom die Wertung mit zehn Punkten Vorsprung auf Feller an. Für die Herren geht es nach Weihnachten mit den Speedrennen in Bormio und bei den Damen mit den Technikbewerben am Semmering (jeweils 28./29.12.) weiter. (honz, 22.12.2020)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Dienstag in Madonna di Campiglio

Endstand:





Erster Durchgang:

1. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 47,34

2. Ramon Zenhäusern (SUI) 47,74 +0,40

3. Alex Vinatzer (ITA) 47,84 +0,50

4. Manuel Feller (AUT) 47,86 +0,52

5. Daniel Yule (SUI) 48,12 +0,78

. Alexis Pinturault (FRA) 48,12 +0,78

7. Clement Noel (FRA) 48,17 +0,83

8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 48,22 +0,88

. Linus Straßer (GER) 48,22 +0,88

10. Marco Schwarz (AUT) 48,39 +1,05

11. Michael Matt (AUT) 48,55 +1,21

12. Henrik Kristoffersen (NOR) 48,59 +1,25

13. David Ryding (GBR) 48,66 +1,32

. Stefano Gross (ITA) 48,66 +1,32

15. Manfred Mölgg (ITA) 48,68 +1,34

weiter:

20. Adrian Pertl (AUT) 48,97 +1,63

21. Christian Hirschbühl (AUT) 49,02 +1,68

23. Fabio Gstrein (AUT) 49,04 +1,70

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.:

38. Marc Digruber (AUT) 50,61 +3,27

39. Johannes Strolz (AUT) 50,79 +3,45