Manuel Feller liegt mit relativ hoher Startnummer 13 relativ weit vorne. Foto: Reuters/ ALESSANDRO GAROFALO

Madonna die Campiglio – Manuel Feller mischt auch beim zweiten Saisonslalom um einen Platz am Podium mit. Der Zweite des Torlaufs in Alta Badia liegt im ersten Durchgang des Nachtslaloms in Madonna di Campiglio als Vierter 0,52 Sekunden hinter Bestzeithalter Sebastian Foss-Solevaag. Der Norweger führt nach 50 Läufern mit einer Laufzeit von 47,34 Sekunden vier Zehntel vor dem Schweizer Ramon Zenhäusern, der am Vortag auf der Gran Risa triumphiert hatte, und 0,5 Sekunden vor dem Italiener Alex Vinatzer.

Der Franzose Alexis Pinturault, am Sonntag Riesentorlaufsieger in Alta Badia, lag zunächst als Ex-aequo-Fünfter mit dem Schweizer Daniel Yule (0,78) vor seinem Landsmann Clement Noel, der am Vortag nach einem Fastausfall die Qualifikation für die Entscheidung verpasst hatte.

Bei nicht optimalen Pistenbedingungen fassten Marco Schwarz (1,05) als Zehnter und Michael Matt (1,21) als Elfter etwas mehr Rückstand aus. Auch der Norweger Henrik Kristoffersen (1,25), Sieger in Madonna 2015 und 2016, blieb als Zwölfter unter den Erwartungen.

Nicht gerade ideal lief es für Adrian Pertl (20./1,63), Christian Hirschbühl (21./1,68) und Fabio Gstrein (23./1,70). Marc Digruber (3,27) und Johannes Strolz (3,45) verpassten das Finale der besten 30.

Die Entscheidung unter Flutlicht steigt ab 20.45 Uhr (live auf ORF 1). (honz, 22.12.2020)