Tesla-Chef gibt Einblick in eine schwierige Zeit beim Autohersteller – Apple hätte Tesla zu einem Bruchteil des aktuellen Werts bekommen können

Im nachhinein wohl selbst froh, dass aus dem Deal nichts geworden ist: Elon Musk. Foto: Hannibal Hanschke / AP

Apple und Tesla: Zwei Firmen, die so manches verbindet. Beide erfreuen sie sich einer äußerst treuen Gefolgschaft, die jede Ankündigung mit großem Interesse verfolgt – und auch nie zu einem anderen Hersteller wechseln würde. Auch der Person Elon Musk kommt eine Verehrung zuteil, die man sonst gerade noch von Apple-Gründer Steve Jobs kannte.



Kooperation

Eigentlich müsste man also meinen, dass die beiden Firmen perfekt zusammenpassen würden. Entsprechend gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Spekulationen darüber, ob Apple sich nicht einfach Tesla einverleiben möchte, mit dem Blick auf die Entwicklung selbstfahrender Autos wäre das ein durchaus logischer Schritt gewesen. Solche Spekulationen wurden üblicherweise mit dem Hinweis auf Musks Ego abgetan, das einem entsprechenden Deal im Wege stehen würde. Wie sich nun herausstellt, dürfte es aber anders herum sein: Apples Interesse an Tesla ist endenwollend.

Kein Interesse

Musk habe sich in den "dunkelsten Zeiten" der Modell-3-Produktion direkt an Apple-Chef Tim Cook gewandt, um eine Übernahme von Tesla durch den iPhone-Hersteller zu erörtern. Dies plaudert der Tesla-Chef selbst via Twitter aus. Doch Cooks Antwort sei ebenso knapp wie eindeutig ausgefallen: Der Apple-Chef wollte sich mit Musk nicht einmal treffen, um die Optionen zu besprechen.

Auch wenn Musk keinen genauen Zeitraum nennt, ist bekannt, dass Tesla in den Jahren 2017 und 2018 mit massiven Problemen bei der Fertigung des Model 3 zu kämpfen hatte, was soweit ging, dass der Firmengründer viele Aufgaben persönlich übernahm und eine zeitlang schon fast in der Fabrik wohnte und dort übernachtete.

Schnäppchen

Ein bisschen Schadenfreude kann sich Musk dabei übrigens nicht ersparen. So reibt er Apple unter die Nase, dass Tesla damals geradezu ein Schnäppchen gewesen wären. Der von ihm vorgeschlagene Verkaufspreis sei gerade einmal ein Zehntel des aktuellen Werts des Elektroautoherstellers gewesen.

Gleichzeitig aber natürlich längst nicht gesagt, dass aus dem Deal überhaupt etwas geworden wäre. So ist in der Elon-Musk-Biografie von Ashlee Vance die Geschichte überliefert, dass Musk einige Jahre zuvor bereits mit Google-Gründer Larry Page einen ausverhandelt Deal hatte, in dessen Rahmen dieser Tesla übernehmen hätte sollen. Schlussendlich wurde daraus dann aber nichts. (red, 23.12.2020)