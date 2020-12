Das Spiel des Jahres 2020.

Foto: Innersloth

Obwohl schon im Jahr 2018 erschienen, entwickelt sich der Mehrspieler-Hit Among Us erst im Pandemie-Jahr zum flächendeckenden Phänomen. Dank vieler Streamer wird das Spiel im Sommer unglaublich populär, bis fast jeder davon spricht oder zumindest schon einmal davon gehört hat. Das äußerst sich im November auch in eindrucksvollen Zahlen, wie die Analysten von Superdata jetzt darstellen. Über 500.000 Millionen Menschen spielten im November Among Us. Damit hat es in einem Monat mehr Spieler, als je ein Spiel zuvor.



Simples Spielkonzept

An das Konzept des Brettsspiels "Werwölfe" angelehnt, geht es in Among Us darum, dass man auf einem gestrandeten Raumschiff Aufgaben erledigt, um wieder flugtauglich zu werden. Unter den Spielern befindet sich allerdings ein Verräter, der als Ziel die Sabotage der Mission hat. Nach jeder Runde wählen die Spieler gemeinsam eine Person aus, die laut ihnen der Verräter ist und katapultieren diese ins Weltall. Erwischt es die Richtige, gewinnt das Team, bleibt am Ende der Einzelkämpfer übrig, hat er gewonnen. Aus dieser simplen Idee ergeben sich ganz unterschiedliche und vor allem witzige Szenarien, die in diesem Jahr viele Spieler begeistert haben.

Innersloth

Kleines Team

Entwickelt wurde das Spiel von dem sehr kleinen Team Innersloth. Ein Programmierer, ein Artist und eine Person, die für die Animationen verantwortlich war. Mittlerweile gibt es ergänzend dazu noch jemanden für die Community-Arbeit. Erhältlich ist das Spiel auf Steam, im Google Play Store und im AppStore von Apple. Den Preis angehoben haben die Entwickler während der ganzen Zeit nicht. So ist das Spiel für Smartphones noch immer kostenlos im jeweiligen Store erhältlich, auf Steam gibt es derzeit eine Aktion, bei der man statt 3,99 Euro nur 3,19 Euro zahlt. Die einzige Möglichkeit für die Entwickler zusätzlich Geld zu verdienen sind aktuell diverse Zusatzpakete, die dem Spieler unter anderem Haustiere und neue Kostüme bieten. Diese sind für das eigentliche Spiel natürlich ohne Bedeutung und dienen nur kosmetischen Gründen.



Am 15. Dezember folgte eine Version für Nintendo Switch, eine Fassung für Xbox One und Xbox Series X/S wurde für 2021 angekündigt. (red, 23.12.2020)