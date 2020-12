Die katastrophale Lage in Flüchtlingslagern, weltweite Waldbrände, aber auch große Wirtschaftsskandale, Terroranschläge und wissenschaftliche und sportliche Erfolge wurden von der Pandemie überschattet. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Es war das Jahr der Pandemie – und als solches wird 2020 wohl auch in die Geschichte eingehen. Doch während das Coronavirus uns alle in Atem gehalten hat, ist in den vergangenen zwölf Monaten jede Menge geschehen, das ebenfalls von großer Bedeutung war: von Terroranschlägen über Wirtschaftsskandale bis hin zu sportlichen Erfolgen. Mit unseren STANDARD-Kollegen und -Kolleginnen lassen wir diese bedeutenden Ereignisse abseits von Corona noch einmal Revue passieren.



Das war unsere letzte reguläre Folge von Thema des Tages für dieses Jahr. Wir verabschieden uns in die Winterpause und sind dann ab dem 11. Jänner wieder in in aller Frische und täglich zurück. Dazwischen wird es aber noch einen Ausblick auf 2021 geben. Wir sagen ganz herzlichen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, für ihre großartige Unterstützung. Ihr großes Interesse und Ihr Engagement ermöglicht es uns, diese Arbeit zu machen und das wissen wir speziell in einem Krisenjahr wie diesem ganz besonders zu schätzen! Wir wünschen frohe und erholsame Feiertage, baba und bis zum nächsten Mal! (red, 23.12.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.