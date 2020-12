Foto: CD Projekt Red

Zwei Wochen sind seit dem Erscheinen von Cyberpunk 2077 vergangen. Kaum ein Tag, an dem das Spiel nicht in den Schlagzeilen war. Jetzt gibt es erstmals positive Meldungen zum wohl berühmtesten Rollenspiel des Jahres. Über 13 Millionen Mal wurde das Spiel verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres.

Holpriger Weg

Mit acht Millionen Vorbestellungen startete das Spiel fulminant und konnte damit am ersten Tag die Kosten der acht Jahre dauernden Entwicklung an nur einem Tag wieder einspielen. Auch danach entschieden sich zahlreiche Spieler Cyberpunk 2077 zu kaufen. Obwohl mehrere Händler das Spiel mittlerweile refundieren, bleiben die Verkaufszahlen beeindruckend hoch. Sollte das Studio die noch bestehenden Fehler in den Konsolenversionen beheben und 2021 wie angekündigt auch offiziell Versionen für Playstation 5 und Xbox Series X/S veröffentlichen, wird das Spiel wohl Millionen von weiteren Käufern finden.

Branchenanalyst Daniel Ahmad erklärt die Zahlen auf Twitter.

Besonders bemerkenswert ist, wie das Spiel trotz der kontinuierlichen Negativberichterstattung und zahlreichen Beschwerden seinen Erfolgslauf über die letzten Tage fortführen konnte. Sogar Klagen der Investoren, die sich über den Status des Spiels falsch informiert fühlten, standen im Raum. So scheint es, als würde Entwickler CD Projekt Red trotz eines fehlerhaften Spiels und den erwähnten Problemen der letzten Wochen, ihren Erfolgslauf fortführen können. Die Messlatte ihres letzten Spiels liegt hoch. The Witcher 3 verkaufte sich bis jetzt 28 Millionen Mal. (red, 23.12.2020)