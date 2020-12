Faßmann hat kein Verständnis für die Kritik des burgenländischen Landeshauptmanns. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien/Eisenstadt – Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Mittwoch impfkritische Aussagen des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ) als "höchst unpassend" zurückgewiesen. Die Prüfung von Impfstoffen sei sehr anspruchsvoll und biete Menschen maximale Sicherheit, auch seien die von Doskozil gestellten Fragen von der Wissenschaft bereits überzeugend beantwortet, so Faßmann in einem Statement gegenüber der APA.

Trotz der schnellen Zulassung der Corona-Impfung seien die Studien nicht ausgelassen, sondern parallel durchgeführt worden. "Ich selbst werde mich, sobald ich an die Reihe komme, impfen lassen", erklärte Faßmann. "Das Thema ist nicht geeignet, politisches Kleingeld zu wechseln", kritisierte er Doskozil und meinte weiter: "Seine Aussagen sind für einen Landeshauptmann in dieser entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung höchst unpassend."

Doskozil: "Show-Impfungen"

Der burgenländische SPÖ-Vorsitzende hat am Dienstag Skepsis gegenüber den geplanten Impfungen noch vor dem Jahreswechsel geäußert. "Wir machen bei diesen Show-Impfungen nicht mit. Da geht es wieder nur um Präsentation", hatte er am gestrigen Dienstag wissen lassen. Auch seien für ihn noch viele Fragen offen, die die türkis-grüne Bundesregierung beantworten müsse.

Offenbar will er mit Jahresbeginn nun seine eigene Aufklärungskampagne zu den Corona-Impfungen starten. Diese solle zusätzlich zu den Informationen des Bundes gemeinsam mit Spezialisten durchgeführt werden.

Mit der eigenen Aufklärungskampagne wolle er vor dem Impfstart für eine "gründliche, transparente Information der Bevölkerung" sorgen, betonte Doskozil. Derzeit würden Gespräche mit Vertretern der Ärztekammer Burgenland und niedergelassenen Ärzten sowie mit dem Gesundheitsministerium laufen.

Impfstart

Am kommenden Sonntag würden im Burgenland die Bewohner und Mitarbeiter eines Altenwohn- und Pflegeheimes geimpft. Vertreter aus der Politik werden dabei nicht anwesend sein, weil er eine Impfung ohne politische Inszenierung wolle, betonte Doskozil.

Der reguläre Start werde aber erst Mitte Jänner mit vorausschichtlich 5.850 Impfdosen erfolgen. In einem ersten Schritt sollen dann alle Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen die Möglichkeit zur Impfung erhalten.

Nach den Impfungen in den Pflegeheimen sollen laut Doskozil mit der nächsten Lieferung an Impfdosen die Mitarbeiter in den kritischen Bereichen der Krankenanstalten geimpft werden. Eine landesweite Impfstrategie werde derzeit ausgearbeitet. (APA, 23.12.2020)