In der Kombination mit Google Stadia, zeigt ein Youtuber wie man "Cyberpunk 2077" auf der Switch zum Laufen bringt

Auf diese Weise lassen sich übrigens alle Google-Stadia-Spiele aus der eigenen Bibliothek zum Laufen bringen.

Foto: Nintendrew

Um Missverständnissen vorzubeugen, es gibt noch keine offizielle Cyberpunk-2077-Version für Nintendo Switch. Diese wird wohl auch nie erscheinen, schaut man sich die jüngsten Ereignisse rund um die Konsolenversion des Spiels an. Die Lösung liegt deshalb im Streaming. Wie das funktioniert, hat ein pfiffiger Youtuber jetzt in einem Video erklärt.



Einiges an Arbeit nötig



Nintendrew ist der Spitzname des Youtubers, der in sieben Minuten erzählt, wie man die Stadia-Version von Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch zum Laufen bringt. In 1080p, sowohl auf TV als auch auf dem Handheld, sowie Unterstützung der Joy-Cons sowie des Pro-Controllers. Möglich ist das durch Android, das auf der Switch installiert werden muss. Da der Chip der Switch ein Nvidia Tegra X1 ist, genau wie bei der Konsole Shield von Nvidia selbst, bot sich der Versuch für Nintendrew an.



Nintendrew bastelt gerne an seiner Switch herum. Nintendrew

Wer mit Modding bis jetzt nichts zu tun hatte, wird wohl das ein oder andere Lern-Video schauen müssen, bis er den Prozess abschließen kann. Zudem verliert die Switch mit solchen Aktivitäten die Garantie, weshalb man im Zweifelsfall lieber die Finger davon lassen sollte. Es handelt sich hier um eine Spielerei für Tech-Interessierte. Schön zu sehen ist in jedem Fall, wie unwichtig künftig die Hardware sein könnte, selbst bei technisch anspruchsvollen Spielen. (red, 23.12.2020)