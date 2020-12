Personen gedenken den Opfern in der Wiener Innenstadt. Die Aufnahme stammt von 6. November. Foto: imago images/Viennareport

Wenige Tage nach dem islamistischen Terroranschlag am 2. November in der Wiener Innenstadt, bei dem ein Attentäter vier Menschen tötete und zahlreiche weitere verletzte, gestand Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Bemerkenswertes ein: In der Behördenkommunikation sei offensichtlich etwas "schiefgegangen" – denn diese hätten die Gefahr trotz entsprechender Hinweise offenbar nicht erkannt, die vom späteren Attentäter ausging.

Ob und welche Verfehlungen seitens der Behörden in diesem Zusammenhang genau gemacht wurden, versucht eine von Justiz- und Innenministerium eingesetzte Untersuchungskommission zu klären. Am Mittwoch wurde ein erster Zwischenbericht an beide Ministerien übermittelt.

Erste Ergebnisse

Die Hauptergebnisse des Berichts beschreibt Kommissionsleiterin Ingeborg Zerbes gegenüber dem STANDARD folgendermaßen: Die Deradikalisierungsarbeit müsse strukturell und gesetzlich besser verankert und finanziell besser ausgestattet werden. Auch die Einführung von Fallkonferenzen, in denen Polizeibeamte oder der Verfassungsschutz mitarbeiten, solle man erwägen. Solche Konferenzen sollen künftig – das ist Teil des Antiterrorpakets – im Rahmen einer bedingten Entlassung von Terrorstraftätern abgehalten werden.

Prinzipiell gebe es jedoch, den Erkenntnissen der Kommission zufolge, "keinen Nachbesserungsbedarf" beim bereits bestehenden Terrorismusstrafrecht: "Unsere Straftatbestände ermöglichen, bei dem Verdacht auf strafwürdiges gefährliches Verhalten rechtzeitig zu ermitteln", sagt Zerbes.

Die Frage, ob man "punktuell" nachbessern solle, was die Möglichkeiten präventiv-polizeilicher Überwachung betrifft, werde die Kommission im Jänner aufgreifen: "Der Fall legt aber jedenfalls nahe, die Informationsflüsse zwischen und innerhalb der Dienststellen so zu organisieren, zu strukturieren und mit modernen Datenbanken zu unterstützen, dass die bestehenden rechtlichen Grundlagen besser genützt werden können.

Auch die Zuständigkeitsverteilung zwischen BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Anm.) und den (insgesamt neun) Landesämtern dürfte suboptimal sein", sagt Zerbes.

Keine Kausalität

Zusammenfassend sei das Problem, dass die verschiedenen Kriterien, nach denen sich insgesamt "durchaus eine Entwicklung des Attentäters in Richtung einer gesteigerten Radikalisierung" abgezeichnet habe, "immer nur punktuell und teilweise auch verzögert gesehen wurden, aber nicht in einer Zusammenschau zum Anlass genommen wurden, schon früher eine höhere Gefahreneinstufung vorzunehmen oder bei der zuständigen Dienststelle zu erwirken".

Zerbes hält aber auch klar fest: "Keine der festgestellten Schwächen im Informationsfluss, keine Verzögerung kann auch nur annähernd als kausal für den Anschlag gewertet werden."

Teil-Veröffentlichung

Das Justizministerium veröffentlichte am Mittwoch jenen Teil des Berichts, den die Justiz betrifft. Dort wird zum Beispiel festgehalten, dass das erste Ansuchen des Attentäters für eine bedingte Entlassung abgelehnt wurde.

Das zweite Ansuchen wurde schließlich genehmigt. Das Gericht verhängte drei Jahre Probezeit, ordnete Bewährungshilfe und die Betreuung durch den Verein Derad an. Im Zusammenhang mit der Bewährungshilfe durch den Verein Neustart und der Betreuung durch Derad wird festgehalten, dass "isoliert betrachtet nichts Besonderes" auffällt. Mit Neustart kam es nach der Haft zu 23 persönlichen Terminen, mit Derad gab es 15 Treffen. In Berichten wurde der Attentäter als Anhänger einer ultrakonservativen Strömung beschrieben.

Weitere Auflagen wie Kontaktverbote mit gewissen Personen oder eine Psychotherapie, wie von der Jugendgerichtshilfe während der Zeit der Haft empfohlen, ordnete das Gericht nicht an. Dabei handle es sich um eine Entscheidung der unabhängigen Rechtssprechung auf Grundlage der Gesetze, die stets verschiedene Faktoren gegeneinander abzuwiegen hat, heißt es dazu aus dem Justizministerium. Prinzipiell sieht sich Justizministerin Alma Zadić bestätigt: "Aus derzeitiger Sicht der unabhängigen Untersuchungskommission attestiert der Zwischenbericht ein korrektes Handeln der Justiz."

Endbericht

Der Endbericht soll laut Zerbes Mitte Februar vorliegen. Die Erkenntnisse daraus sollen dann in den zweiten Teil des Antiterrorpakets und die Strafvollzugsreform einfließen, teilte Zadić in einer Aussendung mit.

Das Innenministerium veröffentlichte am Mittwochnachmittag eine aus rechtlichen Gründen zum Teil geschwärzte Version. Dort werden zum Teil grobe Probleme bei der internen Informationsweitergabe erkennbar, sowohl zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz als auch zwischen dem BVT und dem Innenministerium.

Es sei eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet worden , die dienstrechtliche Schritte prüft und danach entsprechende Ableitungen treffe, heißt es aus dem Innenministerium. (Vanessa Gaigg, Fabian Schmid, 23.12.2020)