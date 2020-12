Foto: imago

STANDARD-Redakteur Dietmar Krug hat in jungen Jahren das Plastik-Christbäumchen seiner Großmutter "abgestaubt" – so bezeichnet es zumindest sein Vater. In diesem Essay setzt Krug sich mit der vielschichtigen Bedeutung und semantischen Aufladung des Begriffs auseinander. Denn: "Kein Wort ist von einer derart schillernden moralischen Ambivalenz getränkt wie das Abstauben", schreibt er. (red, 23.12.2020)

Ein Christbäumchen lässt den Autor über die Bedeutung des "Abstaubens" grübeln. Foto: imago