Der Umzug in ein neues Zuhause und eine Blamage in der neuen Schule: Die elfjährige Riley hat es gerade nicht leicht. Das Ringen in ihrer emotionalen Schaltzentrale ist auf vergnüglich-kluge Weise im Pixar-Film "Alles steht Kopf" zu erleben, ORF 1, 13.05 Uhr.

Foto: ORF/Disney/Pixar

7.55 MÄRCHENFILM

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Tri oríšky pro Popelku, CS/DDR 1973, Václav Vorlícek) Ein in jeder Hinsicht verlässlicher Kandidat im Weihnachtsprogramm: die charmante Verfilmung des gleichnamigen Grimm-Märchens als ČSSR-/DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973. Bis 9.20, ORF 1

9.05 BENEFIZ

Licht ins Dunkel Barbara Stöckl und Peter Resetarits blicken wieder auf Initiativen und Projekte, die Licht ins Dunkel unterstützt hat, lassen weihnachtliche Musik aufspielen, unterhalten sich mittags mit Vertretern politischer Parteien und schalten zu den Landesstudios, bis knapp vor 18.00 Uhr Stille Nacht erklingt. Bis 18.00 ORF 2

13.05ANIMATIONSFILM

Alles steht Kopf (Inside Out, USA 2015, Pete Docter, Ronaldo Del Carmen) Umzug, neues Zuhause und eine Blamage am ersten Tag in der neuen Schulklasse. Die Welt der elfjährigen Riley steht kopf: Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel ringen um die Kontrolle in ihrer Rileys emotionalen Schaltzentrale – wunderbar visualisiert vom Pixar-Studio. Bis 14.30, ORF1

15.10 WEIHNACHTSKOMÖDIE

Der Grinch (How the Grinch Stole Christmas, USA 2000, Ron Howard) Der Grinch (Jim Carrey) hat schlechte Erfahrungen mit Weihnachten gemacht, das er seitdem hasst. Ein mutiges kleines Mädchen (Taylor Momsen) vermutet jedoch auch in dem in grünem Fell steckenden Griesgram einen guten Kern. Verfilmung von Dr. Seuss’ Kinderbuchklas-siker How The Grinch Stole Christmas. Bis 16.55, RTL

18.05 LITERATURVERFILMUNG

Moby Dick (GB 1956, John Huston) Herman Melvilles Roman Moby-Dick galt als unverfilmbar. Der Meisterregisseur John Huston wagte sich 1956 dennoch daran, mit Gregory Peck als hasszerfressenem Käpt’n Ahab auf der Jagd nach dem weißen Wal. Das Ergebnis: eine trotz aller zwangsläufigen Verknappungen immer wieder sehenswerte Odyssee in Pastellfarben. Bis 20.15, Servus TV

19.55 ÖSTERREICHISCH

Die Simpsons: Weihnachten in Florida Nicht nur Weihnachten, für die man sich hoffnungsvoll nach Florida begibt, sind dieses Mal bei den Simpsons anders. Die gelbe Familie spricht in dem Weihnachtsspecial Österreichisch und wurde dafür von Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) synchronisiert. Bis 20.15, ORF 2

20.15 STUDIO 2

Weihnachten daheim Die ORF-Moderatorinnen und Moderatoren Verena Scheitz, Birgit Fenderl, Martin Ferdiny und Norbert Oberhauser haben sich vorgenommen, Weihnachtsatmosphäre in das "Studio 2" zu bringen. Bis 22.35, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Die Leopardin (D 2020, Reinhard Radke) Leoparden gelten als ebenso elegant wie scheu. Dem Tierfilmer Reinhard Radke ist es gelungen, eine Leopardin und ihren Kampf, Junge großzuziehen, zwei Jahre lang zu begleiten. Bis 21.45, Arte

20.15KOMÖDIE

Manche mögen’s heiß (Some Like It Hot, USA 1959, Billy Wilder) Zwei Jazzmusiker (Jack Lemmon und Tony Curtis) werden Zeugen eines Mafia-Massakers. Um den Killern zu entkommen, schließen sie sich einer Damenkapelle an. Filmjuwel von Billy Wilder, in dem Marilyn Monroe als Komödiantin brilliert. Bis 22.25, Servus TV

Original-Trailer zu "Some Like It Hot" ("Manche mögen's heiß"). Movieclips Trailers

0.15 KOMÖDIE

Barfuß im Park (Barefoot in the Park, USA 1967, Gene Saks) Jane Fonda und Robert Redford müssen sich als junges Paar in einer Wohnung im New Yorker Greenwich Village erst zusammenraufen. Bis 1.55, One