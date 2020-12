Rosinen liebt er heiß: Der Rabe Abraxas (mit der Stimme von Axel Prahl) und die kleine Hexe (Karoline Herfurth) gehen gemeinsam durch dick und dünn – "Die kleine Hexe", 15.45 Uhr, ZDF.

Foto: ZDF, Walter Wehner

12.50 MÄRCHENHAFT

Helene, die wahre Braut (D 2020, Heino V. Kronberg) Helene (Caroline Hellwig) ist lieb, freundlich, hilfsbereit, tierlieb, fleißig. Aber sie hat eine echt böse Stiefmutter, die ihr das Leben schwermacht. Als diese gemeine Gertrud erfährt, dass Prinz Lassmann auf der Jagd an ihrem Schloss vorbeikommen soll, will sie sich den Prinzen angeln und Helene im Keller einsperren. Aber weil es sich hier ja um ein Märchen handelt, kommt es ganz anders. Bis 13.50, ARD

13.05 ROMY SCHNEIDER

Sissi (Ö 1955, Ernst Marischka) Die herzzerreißende Liebesgeschichte des jungen Kaisers Franz Joseph (Karlhein Böhm) und der bayrischen Prinzessin Elisabeth (Romy Schneider). Für die damals erst 16-jährige Schneider ebnete der Welterfolg dieses Films den Weg zu einer internationalen Schauspielkarriere. Die Sissi wurde sie allerdings nie mehr los. ORF 2 zeigt heute, am Christtag, beide Teile. Bis 16.30, ORF 2

15.45 ZAUBEREI

Die kleine Hexe (D/CH 2017, Michael Schaerer)Die kleine Hexe ist frustriert: 127 Jahre alt – und damit viel zu jung, um in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Aber sie hält sich nicht an das Verbot und schleicht heimlich auf das Fest, wird erwischt und von den anderen Hexen hart bestraft. Doch sie lässt sich nicht entmutigen. Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Otfried Preusler mit Karoline Herfurth. Bis 17.20, ZDF

17.05 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Halbblutprinz (Harry Potter and the Half-Blood Prince, GB/US 2009, David Yates) Im sechsten Teil der Potter- Saga knistert es zwischen Harry und Ginny, während Todesesser die Weltenruhe stören. Nicht nur die Zauberlehrlinge tricksen mit Magie, sondern auch die Animateure des Films. 19.30, ORF 1

17.20 KOMÖDIE

Paddington 2 (GB/F 2017, Paul King) Der liebenswerte, mittlerweile bestens integrierte Bär muss sich Geld für ein Geschenk verdienen. In die Quere kommt ihm Bösewicht Phoenix Buchanan, wunderbar schmierig verkörpert von Hugh Grant. Wie schon der erste Film ein Volltreffer. Bis 19.00, ZDF

20.10 KATEGORIE

Die Glasbläserin (D 2016, Christiane Balthasar) Thüringer Wald, 1890. Nach dem Tod ihres Vaters versuchen die Steinmann-Schwestern gegen größte Widerstände, die Glasbläserei fortzuführen. Zunächst heimlich und dann in offener Konkurrenz zu den Männerbetrieben. Dabei erfinden sie nicht nur die Weihnachtskugel, sie entdecken auch, was es heißt, geliebt zu werden. Bis 21.40, 3sat

20.15 MÄNNERREIGEN

Die glorreichen Sieben (The Magnificent Seven, USA 1960, John Sturges) Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen et al. satteln die Pferde und helfen einem mexikanischen Dorf gegen Raubüberfälle. All die bekannten Typen des Genres sind hier zu einem kompakten unterhaltsamen Stück Metamythologie versammelt. Bis 22.35, Servus TV

22.25 BILANZ

So viel Zeit (D 2018, Philipp Kadelbach) Jeder Tag zählt! Was nach einem abgedroschenen Kalenderspruch klingt, wird für den Musiklehrer Rainer zum Lebensmotto. Durch den Kopf des Mittfünfzigers frisst sich ein Gehirntumor. Es gibt noch viel zu tun. Mit Jan Josef Liefers. Bis 00.00, ARD

22.35 EPOCHAL

Der Pate (The Godfather, USA 1972, Francis Ford Coppola) Don Vito Corleone ist der mächtigste Pate von New York. Doch seine Macht schwindet, er will aus moralischen Gründen nicht ins Drogengeschäft einsteigen. Es kommt zum Krieg gegen die Mafiafamilie Tattaglia. Ausgerechnet Sohn Michael wird nun zum Rächer. Mehrfach Oscar-prämiert, mit Marlon Brando und Al Pacino. Bis 1.25, Servus TV

