Der Rechtsprofessor Rudolf Welser erklärt Kindern in Versen, was es mit Gesetzen und Rechtsprechung auf sich hat

Rudolf Welsers Kinderbuch bietet eine unterhaltsame Einführung in die Rechtswelt.

Ganzen Kohorten von Juristinnen und Juristen ist Rudolf Welser von seinen Zivilrechtsvorlesungen bekannt und allen anderen Jus-Absolventen durch Welser/Koziol, das Standardwerk zum Privatrecht. Der emeritierte Rechtsprofessor hat auch zahlreiche humoristische Bücher verfasst, und nun ein Kinderbuch, das in Reimen dem Nachwuchs unser Rechtssystem von der Polizei über die Gerichte bis zum Notar erklärt.

Vom Tonfall her richtet es sich vor allem an die Kinder von Juristinnen und Juristen, die ja oft selbst Jus studieren – ein Vorhaben, das die kleine Theresia am Ende auch selbst verkündet. Die herzigen Zeichnungen stammen vom Justizbeamten und Hobby-Illustrator Robert Fucik. Das kompakte Rechtslexikon auf den letzten Seiten des Buches ist auch für ältere Jahrgänge nützlich. (Eric Frey, 24.12.2020)