Nach den Corona-Grenzsperren der EU-Staaten herrscht in Großbritannien Verkehrs- und Versorgungschaos. Das brachte neue Dynamik in die Handelsgespräche

Nach 48 Stunden Stillstand wurde der Hafen von Dover am Mittwoch wieder geöffnet. In den Stau auf den Zufahrtsstraßen kam jedoch nur langsam Bewegung. Foto: Imago / Stephen Lock

Plötzlich war am frühen Mittwochabend von einem Durchbruch die Rede. In den Post-Brexit-Gesprächen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien sei ein Abschluss erzielt worden, berichtete etwa der Sender Sky. Britische Regierungskreise widersprachen: Es werde weiter verhandelt. Allerdings wurde übereinstimmend von Fortschritten auf den letzten Metern berichtet.

Fischfang und Verkehrsstopps

Die Verhandler beider Seiten hatten zuvor unverdrossen über die Details beraten, wie man den Fischfang in britischen Gewässern in Zukunft regeln könnte. Etwa ob Übergangsfristen für den Zugang von EU-Fischern in die Hoheitsgewässer Ihrer Majestät sechs oder doch nur drei Jahre betragen sollen – Premierminister Boris Johnson muss sich spätestens 2024 Wahlen stellen. Oder welche Fangmengen für welche Meerestiere gelten sollen.

Das und noch viel mehr erschien aber wie Manövriermasse angesichts einer chaotischen Situation, die wegen der Anti-Corona-Maßnahmen auf dem Kontinent und der damit einhergehenden Grenzsperren entstanden war. Als gelte es, den miserablen Versorgungszustand auf der Insel vorzuzeigen, sollte es zu einem No-Deal-Szenario mit Jahresende kommen, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron eine ganz harte Linie eingeschlagen.

"Monsieur Staßenblockade"

Das ließ sich leicht begründen, weil sich im Zuge der zweiten Infektionswelle beim früheren EU-Partner Großbritannien eine gefährliche Mutation des Coronavirus rasant verbreite. In britischen Medien, gespeist aus anonymen Hinweisen aus der Downing Street, richtete sich dennoch harte Kritik gegen Macron. "Monsieur Straßenblockade", titelte etwa "Daily Mail". Allerdings hatten auch mehr als 50 andere Staaten ihre Grenzen für Reisende von der Insel geschlossen.

Am Mittwoch öffnete man die Routen für die Frächter dann wieder. Es wird jedoch Tage dauern, bis die langen Schlangen von wartenden Lkw sich auflösen. Den beim Hafen von Dover wartenden Truckern – zumeist aus Polen, Rumänien und Bulgarien – wurde zudem signalisiert, sie müssten für ihren Corona-Test ins 20 Kilometer entfernte Ramsgate fahren.

Verpflichtende Corona-Tests

Dort warteten weitere knapp 3.000 Fahrer auf dem stillgelegten Flughafen von Manston auf grünes Licht für die Ausreise. Bedienstete des regierungsamtlichen Testsystems sowie Armeeangehörige begannen mit Schnelltests, die binnen 30 Minuten ein Ergebnis liefern, allerdings eine Fehlerquote von bis zu 50 Prozent aufweisen.

In Dover lieferten sich rund 50 übermüdete Lkw-Fahrer eine Rangelei mit der Polizei, dabei kam es zu einer Festnahme. "Wir haben keine Dusche und nichts zu essen außer Hamburgern und Chips", klagte ein Pole. "Keine Information, null. Wir müssen warten, warten, warten."

"Letzte Anstrengung"

Nicht nur der Verkehr war es, der vor Weihnachten weiter stockte. Am Mittwochnachmittag hieß es noch, auch die EU-Handelsgespräche könnten sich hinziehen, weil niemand Lust zeigte, unverrichteter Dinge vom Verhandlungstisch aufzustehen. Eher wollte man durchmachen, bis ein Abkommen, das aus mehreren Teilabkommen besteht, auf dem Tisch liegt.

Ganz abbrechen könne man immer noch am Ende der Brexitübergangsfrist am 31. Dezember, hieß es in Brüssel. Auch aus Londoner Delegationskreisen war zu hören, man unternehme noch "eine letzte Anstrengung", um doch noch zu einem Vertrag zu kommen.

Wie es allerdings ebenfalls weitergehen könnte, demonstrierte ausgerechnet die sonst so drohungsfreundliche Regierung Johnson. Sie setzte ein im November vereinbartes Handelsabkommen mit Kanada provisorisch in Kraft. Für eine Ratifizierung im Parlament hätte die Zeit gar nicht mehr gereicht. Das will man nun später erledigen.

Ähnlich könnte man es auch mit der EU machen, wenn man nur will. Denn selbst wenn es über Weihnachten zu einem vollen Abschluss des üppigen Freihandelsabkommens kommt – das Dokument dazu ist zwischen 500 und 700 Seiten dick –, reicht die Zeit nicht mehr für eine gründliche Prüfung im Europäischen Parlament.

Neustart auch mit USA

Wenn sich Brüssel, die EU-Hauptstädte und London aber darauf verständigen, alles nur vorläufig anzuwenden, wäre allen Seiten geholfen. Wegen der Corona-Krise und nicht zuletzt deshalb, weil Joe Biden am 20. Jänner Donald Trump als US-Präsident ablöst, sind auch umfangreiche transatlantische Gespräche, ein Neustart, ohnehin unumgänglich. (Sebastian Borger, Thomas Mayer aus London, 23.12.2020)