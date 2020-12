London – Der US-Internetriese Amazon könnte in das Formel-1-Geschäft einsteigen. Laut einem Bericht der "Financial Times" laufen Gespräche, dass Amazon die Grands Prix streamt. "Sie sind ein unglaublich wichtiger potenzieller Partner und es ist für uns eine Möglichkeit, dass unser Geschäft erweitert wird und wächst", sagte der scheidende Formel-1-Boss Chase Carey in dem Blatt. Von Amazon lag zumindest vorerst keine Stellungnahme dazu vor. (APA/Reuters, 23.12.2020)