13.25 UNTER WASSER

Findet Dorie (Finding Dory, USA 2016, Andrew Stanton, Angus MacLane) Die vergessliche Dorie begibt sich mit Nemo und Marlin auf die Suche nach ihren Eltern und landet in den Aquarien des Meeresbiologischen Instituts in Kalifornien. Während Nemo und Marlin verzweifelt eine Rettungsaktion starten, findet Dorie dort viele neue Freunde. Bis 14.50, ORF 1

13.50 MÄRCHEN

Der starke Hans (D 2020, Matthias Steurer) Seit Kindertagen verbindet den starken Hans (Lukas Reiber) eine Freundschaft mit Prinzessin Sarah (Bianca Nawrath). Schon damals lernten sie die dunklen Kräfte im Zauberwald kennen. Als Erwachsene macht sich Sarah auf in den gefürchteten Wald. Warum ist die für das Dorf lebenswichtige Quelle versiegt? Bis 14.50, ARD

16.35 FANTASY

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise (The Hobbit: An Unexpected Journey, NZ/USA/GB 2012, Peter Jackson)Das beschauliche Leben im Auenland nimmt für den Hobbit Bilbo Beutlin ein jähes Ende, als der Zauberer Gandalf ihn auf ein gefährliches Abenteuer schicken will. 19.30, ORF 1

Foto: ORF/Telemünchen/James Fisher

20.15 KRIMIREIHE

Tatort: Unter Wölfen (D 2020, Thomas Bohn) Ein Mord im Milieu der Clubs und Türsteher konfrontiert die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern mit zweifelhaften Verflechtungen zwischen privaten Sicherheitsdiensten und staatlichen Auftraggebern. Mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter. Bis 21.45, ARD

20.15 DIE LIEBE FAMILIE

Tief durchatmen, die Familie kommt (D 2015, Vivian Naefe) Wie jedes Jahr feiern Gerald und Gundula gemeinsam mit der ganzen Familie Weihnachten. Doch das wird ein Desaster, bei dem Gundula die Nerven verliert. Die Verwandtschaft reist ab, nur Papa Edgar darf bleiben. Fröhliche Weihnachten mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg. Bis 21.45, 3sat

22.15 SCHREIHALS

Legend of Tarzan (USA 2016, David Yates) Der US-amerikanische 3D-Film zeigt Tarzans Rückkehr in den Kongo. Christoph Waltz gibt den Bösewicht. Bis 00.00, ORF 1

++++++++

Streaming-Tipps

SCHÖNE WEIHNACHTEN

The Midnight Sky Weihnachen wird heuer schön: George Clooney kommt! In The Midnight Sky spielt er mit Rauschebart einen Wissenschafter in der Arktis, der versucht, Sully (Felicity Jones) und ihre Astronautenkollegen daran zu hindern, nach Hause zurückzukehren, wo sie eine mysteriöse globale Katastrophe vorfinden würden. Netflix

DER DOKTOR UND DAS LIEBE VIEH

All Creatures Niemand muss seine Weihnachten allein verbringen, dieser Doktor kommt und kümmert sich um Mensch und Tier. Das hieß in den 1980ern Der Doktor und das liebe Vieh und war wohltuende Fadesse zum Runterkommen. Sky

Foto: Sky

LEBENSVERLÄNGERNDE MASSNAHME

Unter Freunden stirbt man nicht Hätte sie gewusst, welche Probleme es mit sich bringt, den Tod des Freundes geheim zu halten, um die Chance auf den Nobelpreis zu wahren, hätte Frau Stockmann vielleicht anders gehandelt – oder auch nicht. Komödie, die anzuschauen das Ensemble um Adele Neuhauser und Iris Berben rechtfertigt. TV Now

GESCHENKSARTIKEL

Merry Christmas, China Nach chinesischen Angaben kommen bis zu 70 Prozent aller Weihnachtsartikel auf der Welt aus Yiwu in China. Die Dokumentation zeigt die florierenden Geschäfte, aber auch den tristen Alltag vieler Arbeitskräfte. Arte Mediathek