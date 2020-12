10.05 STREITHÄHNE

Don Camillo und Peppone (Le petit monde de Don Camillo, F/I 1952, Julien Duvivier) In einem kleinen Dorf am Ufer des Po wird der überzeugte Kommunist Peppone zum Bürgermeister gewählt. Schon bald gerät er in Auseinandersetzungen mit dem Dorfpfarrer Don Camillo. Wo sie nur können, machen sie einander das Leben schwer. 11.50, 3sat

10.10 BLAUER SPASS

Die Schlümpfe (The Smurfs, USA 2011, Raja Gosnell) Auf der Flucht vor dem bösen Zauberer Gargamel verlassen ein paar auserwählte Schlümpfe ihr Schlumpfhausen und landen ausgerechnet in New York City, wo sie das Leben von Neil Patrick Harris auf den Kopf stellen. Bis 11.40, ORF 1

Foto: ORF/Sony Pictures

18.15 KULTURCLASH

Monsieur Claude und seine Töchter (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon dieu?, F 2014, Philippe de Chauveron) Claude und seine Frau wünschen sich für ihre Töchter französische, katholische Männer. Doch die jungen Frauen heiraten einen Muslim, einen Juden und einen Chinesen. In dem amüsanten Familienfilm werden Klischees zum Erzählprinzip.

Bis 20.00, ATV

20.15 ROMANVERFILMUNG

Der Trafikant (Ö 2018, Nikolaus Leytner) Franz (17) lernt als Lehrling in einer Trafik das Leben und die Liebe kennen. Gut, dass er einen Stammkunden zurate ziehen kann: den 82-jährigen Sigmund Freud, dem das weibliche Geschlecht aber auch ein großes Rätsel ist. Mit Johannes Krisch, Simon Morzé, Bruno Ganz. Bis 22.05, ORF 2

Foto: ORF/Epo Film/Petro Domenigg

20.15 ITALOWESTERN

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Der alte Westen, wie ihn nur ein Europäer filmen kann. Lokalisiert zwar in John Fords Monument Valley, doch überhöht durch Blut, Zeitlupe, Grausamkeit, Rituale und eine durch Ennio Morricone hörbar gemachte Melodie vom Untergang des optimistischen Amerika. Bis 23.05, Servus TV

20.15 GANGSTER-KLASSIKER

Der Clou (The Sting, USA 1973, George Roy Hill)Zwei kleine Trickbetrüger legen unwissentlich den Geldkurier eines mächtigen Gangsterbosses herein. Die Rache für den Mord an einem der beiden ist raffiniert eingefädelt. Mit Paul Newman, Robert Redford. Bis 22.20, 3sat