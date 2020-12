(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Dezemberabend 2020, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, einen ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzem Anorak. Er trägt einen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Security". Ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler erscheint. Er ist gekleidet wie der erste, trägt allerdings den Mund-Nasen-Schutz unter dem Kinn und hält eine Ziehharmonika.)



DER ERSTE (zeigt auf das Instrument. Amüsiert): Wos weatn des?

DER ZWEITE (giftig): Ah, manst, konnst lei du Liada schreibn? Konn i aa, waßt. I gib lei nit so on wia du. Dafia wea i Göld vadienen damit, vastehst? So wia Gabalier. Weil i waß nämlich, wos die Leit hean wolln, im Gegnsotz zu dia. Huach.

(Langgezogener Ziehharmonikaton, dann Sprechgesang:)

Sog, wos tuant se in Villach bein Lockdown? / Do tuant se den Fraun untan Rock schaun. / Jo, dos tuant se in Villach bein Lockdown. // Und wos tuant se in Ferlach bein Lockdown? / Do tuant se den gonz Tog Glock baun. / Jo, dos tuant se in Ferlach bein Lockdown.

(Einfache Ziehharmonikamelodie, dazu betont heiterer Gesang:)

/: Jo, mia samma lustig und da Winta is klaß / und die Pistn san supa und Schi foan mocht Spaß! :/

(Langgezogener Ziehharmonikaton, dann Sprechgesang:)

Sog, wos tuant se in China bein Lockdown? / Do tuan s’ stundenlong teppat in Wok schaun. / Jo, dos tuant se in China bein Lockdown. // Und wos tuant se in Hamburg bein Lockdown? / Do tuant se sich an steifn Grog braun. / Jo, dos tuant se in Hamburg bein Lockdown. (Einfache Ziehharmonikamelodie, dazu betont heiterer Gesang:)

/: Jo, mia samma lustig und da Winta is klaß / und die Pistn san supa und Schi foan mocht Spaß! :/

(Langgezogener Ziehharmonikaton, dann Sprechgesang:)

Und wos tuant se in London bein Lockdown? / Do tuant se lei –

DER ZWEITE: Hea auf!! Von London wüll i goa nit wissn!

DER ERSTE (lässt die Ziehharmonika sinken): Supa-Liad, oda? In die Leit wead total taugn, weast segn. Wonn san Schi foan und kummen zua Hittn –

DER ZWEITE: Kummen nit zua Hittn. Zuag’sperrt Hittn. Lockdown.

DER ERSTE: Wuascht. Wonn Schi foan, kummen trotzdem zua Hittn. Wean hobn Thermoskondl mit Jagatee und draußen stehn vua da Hittn und donn wead kummen von Lautsprecha mei Liad, und donn wead obgehn Sau, weast segn.

(Nimmt die Ziehharmonika wieder auf, spielt und singt wie oben:)

Jo, mia samma lustig und da Winta is klaß / und die Pistn san supa und Schi foan mocht Spaß. Und glei noch amol! Jo, mia samma lustig und da Winta is –

DER ZWEITE (wirft sich auf ihn und versucht, ihm das Instrument zu entreißen)

(Vorhang)

(Antonio Fian, 23.12.2020)