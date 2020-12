Wolfsburg – Sasa Kalajdzic hat den VfB Stuttgart am Mittwoch ins Achtelfinale des DFP-Pokals geschossen. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte in der 15. Minute das Tor zum 1:0-Heimsieg über den SC Freiburg und hält damit bei sechs Saisontoren in 14 Pflichtspieleinsätzen. Kalajdzic spielte ebenso wie auf der Gegenseite Philipp Lienhart durch.

Goal. Foto: imago images/Avanti/Poller

Auch der VfL Wolfsburg erreichte die Runde der letzten 16. Der Bundesliga-Tabellenvierte besiegte den SV Sandhausen trotz Corona-Sorgen und zahlreicher Ausfälle – unter anderen fehlte der als Kontaktperson in Quarantäne sitzende Xaver Schlager – hochverdient 4:0.

Yannick Gerhardt (27.), Wout Weghorst (30., 91.) und Joao Victor (41.) erzielten die Tore für die in allen Belangen überlegene Mannschaft von Oliver Glasner, der ÖFB-Teamgoalie Pavao Pervan einmal mehr auf die Bank setzte.

Werder Bremen setzte sich in Hannover 3:0 durch, wobei Marco Friedl verletzungsbedingt fehlte. Kein Erfolgserlebnis gab es für die Österreicher Kevin Danso und Christoph Klarer mit Fortuna Düsseldorf beim 2:3 bei RW Essen. (APA, 24.12.2020)