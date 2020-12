Der 47-jährige Deutsche hatte den Club in diesem Jahr in das Finale der Champions League geführt

Thomas Tuchel muss gehen.

Foto: Reuters/Platiau

Paris – Thomas Tuchel ist nach Informationen der deutschen Tageszeitung "Bild" und der französischen Sportzeitung "L'Equipe" zufolge nicht mehr Trainer von Paris Saint-Germain. Der einstige Coach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund hatte PSG seit dem Sommer 2018 betreut, sein Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Der 47-jährige Deutsche hatte den Club in diesem Jahr in das Finale der Champions League geführt, dort gab es in Lissabon eine 0:1-Niederlage gegen Bayern München. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und unter anderem auch den französischen Pokal.

Schöne Bescherung



Die Club-Verantwortlichen hätten Tuchel in der Nacht zum Donnerstag von ihrer Entscheidung informiert, berichtete "L'Equipe". Am Mittwochabend gewann das PSG-Team noch 4:0 gegen Racing Straßburg, belegt aber in der Ligue 1 derzeit nur Platz drei, einen Punkt hinter dem Top-Duo Olympique Lyon und OSC Lille. In der Champions League erreichte PSG als Gruppensieger das Achtelfinale.

Keinen Ausschlag für das Aus sollen Aussagen von Tuchel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview bei Sport1 gegeben haben. Dort hatte er unter anderem erklärt, er vermisse manchmal die Wertschätzung für die Leistungen seiner Mannschaft. Zu seinen Zukunftsplänen hatte er sich nicht konkret geäußert. Die Entscheidung, sich von Tuchel zu trennen, hätte der Club angeblich schon vor der Veröffentlichung des Interviews getroffen, hieß es. (APA; 24.12.2020)