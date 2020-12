Die KFConsole präsentiert sich in schwarz und rot. Foto: KFC

Als die auf Hühnerzubereitung spezialisierte Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken (KFC) im Juni einen Trailer für eine eigene Spielkonsole veröffentlichte, ging man vielerorts einfach nur von einem Marketinggag als Reaktion auf die Vorstellung der Playstation 5 aus. Doch offenbar handelt es sich nicht ausschließlich um eine PR-Aktion, sondern ein echtes Gerät.

In einem Teaser hat KFC nun erstmals gezeigt, wie die "KFConsole" aussehen soll. Die Hardware steckt in einem runden, schwarzen Gehäuse mit roter Bodenbeleuchtung. Neben Prozessor, Grafikeinheit und anderen Komponenten findet sich darin auch ein "Ofenfach". Gedacht ist dieses freilich, um Chicken Wings und andere Speisen warm zu halten, nicht zur Zubereitung eigener Gerichte. "Die Konsolenkriege sind vorbei", schrieb die Restaurantkette großspurig auf Twitter.

Wohl mit Intel-CPU und Nvidia-Grafikkarte



Viel ist über die Spezifikationen nicht bekannt. Es handelt sich allerdings nicht um eine komplett eigenständige Spieleplattform, die mit der Xbox Series X oder PS5 in den Ring steigen soll, sondern um einen Highend-Spiele-PC. Für dessen Umsetzung hat man sich den Gamingspezialisten Coolermaster ins Boot geholt.

Man verspricht 4K-Gaming und Unterstützung für 240 Hz-Wiedergabe. Zudem soll sie mit einem Prozessor arbeiten, den man auch in Intels NUC-9-Kompakt-PCs findet, als wahrscheinlich einen Core-i9 der aktuellsten Generation. Bestätigt sind auch eine 1-TB-SSD aus dem Hause Seagate sowie Raytracing-Unterstützung, was auf eine Grafikkarte von Nvidia schließen lässt. Zudem soll das "Hotswapping" der Grafikkarte möglich sein, also ein unkomplizierter Austausch, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Es ist anzunehmen, dass auf dem PC Windows 10 vorinstalliert sein wird.

Wann die KFConsole erscheinen soll, verrieten KFC und Coolermaster allerdings noch nicht. Auch ein Preis wurde noch nicht bekanntgegeben. (red, 24.12.2020)