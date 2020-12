Es sind bange 15 Minuten für alle, die noch schnell einen Antigentest machen, bevor sie ihre Familien rund um die Festtage besuchen. Wer die ersten Schritte etwa in den Wiener Teststraßen hinter sich gebracht hat, bekommt die Testkassette in die Hand gedrückt, muss diese unter eine Wärmelampe legen und auf das Testergebnis warten.

Nach ca 10 bis 15 Minuten ist dann klar, ob der Test positiv oder negativ war. Angezeigt wird das auf dem Testkit mit "C" und "T". Doch was bedeuten diese Buchstaben?

Die Aufklärung*: "C" steht nicht für "Corona", sondern für "Control", im oberen Teil wird die Kontrolllinie angezeigt. Diese Kontrolllinie "C" zeigt an, dass der Test richtig durchgeführt wurde. "T" steht für "Test", im unteren Teil sieht man die Testlinie.

Die Interpretation der Ergebnisse:

Negativ: Nur eine Linie erscheint (Kontrolllinie "C"). In der Testregion ("T") erscheint keine sichtbare Linie (Abb. A).

Positiv: Zwei Linien sind sichtbar. Eine Linie befindet sich in der Kontrollzone ("C") und eine zweite Linie in der Testzone ("T"). Die Testlinie ("T") kann stärker oder schwächer als die Kontrolllinie ("C") erscheinen (Abb. B und C).

Ungültig: Keine Kontrolllinie sichtbar (Abb. D) und/oder Hintergrundfärbung, welche die Lesbarkeit der Linien beeinflusst.





Was, wenn positiv?

Fast alle Wienerinnen und Wiener, die das Testprozedere in den massiv frequentierten Schnelltest-Lanes absolvierten, haben diese mit einer frohen Botschaft – also einem negativem Ergebnis – verlassen. Denn die Positivraten waren relativ gering. Sie lagen am 22. Dezember etwa im Austria Center bei rund 0,2 Prozent und auch beim Stadion nur unwesentlich darüber.

Für die positiven Ergebnisse wurden die festgelegten Schritte durchgeführt. Sie gelten als Covid-19-Verdachtsfall und müssen an die Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden. Zur Absicherung wird bei positiven Antigentests jedoch noch ein PCR-Test durchgeführt. Insbesondere bei sonst gesunden Personen, die keine Symptome haben und keinen Kontakt zu einer erkrankten Person hatten, lässt die Genauigkeit der Antigen-Tests Spielraum für falsch positive Ergebnisse. Alle Fragen und Antworten zu Testungen und Quarantäne finden sich auf der Info-Seite des Gesundheitsministeriums. (red, 25.12.2020)