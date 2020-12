In den Büchern der Woche dreht sich alles um Weihnachten. Sie sind am besten mit selbstgebackenen Keksen und einem heißen Tee zu genießen. Lest rein!

Buchtipps: Team der STUBE, www.stube.at

#vögel #rettetdaschristkind

Weihnachten droht auszufallen. Doch das liegt hier nicht an jenem Virus, von dem wir alle nichts mehr hören wollen, sondern scheint etwas mit dem merkwürdigen verletzten Vogel zu tun haben, der in der Vogelschutzwarte aufgetaucht ist. Jämmerlich, mit einem herunterhängenden Flügel, muss es sich um das Christkind handeln. Eine Gruppe von Kindern versucht, es wieder aufzupäppeln und damit Weihnachten zu retten, doch das scheint schwieriger als gedacht. Ohne Glitzer und Kitsch stellt sich die Frage, worum es zu Weihnachten eigentlich geht – das macht beim Lesen, aber auch beim Vorlesen sehr viel Spaß.

Juli Zeh, "Alle Jahre wieder". Illustrationen von Lena Hesse. € 12,90 / 76 Seiten. Hamburg, Carlsen 2020. Ab 6 Jahren.

#besonderes #weihnachtsbuch

Zuerst wirkt es wie ein Buch über Astronomie: Ein kindliches Ich philosophiert über die Sterne und ihre Eigenschaften. Doch dann kommen mit der Geschichte der Sterndeuter aus dem Orient unterschiedliche Dimensionen von Weihnachten zur Sprache: Das Warten. Die Sehnsucht. Die Situation jener Familie, deren Kind in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Als gestalterische Besonderheit hebt sich der Text in weißer Schrift vom tiefschwarzen Weltall/Papier ab, auch die Bilder wirken wie ein Blick ins All. "Wenn einem ein Stern ganz besonders leuchtet, soll man ihm folgen."

Reinhard Ehgartner, Linda Wolfsgruber, "Sternenbote. Eine Weihnachtsgeschichte." € 16,95 / 32 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2019. Ab 5 Jahren.

#geschenk #schneesturm

Eine Schneekugel, eine Schneekanone und ein Schneesturm. Mit diesen Dingen muss sich Rico, bereits bekannt aus drei wunderbaren Bänden, herumschlagen, und bleibt dabei ganz auf den Ausgangspunkt seiner Abenteuer begrenzt: das Haus in der Dieffe 93. Es gilt sich zu versöhnen, es gilt neue Erdenbürger_innen zu begrüßen, und es geht um Neuanfänge: So macht Rico diesmal sein unverwechselbares Erzählen am Ende jemand ganz Besonderem zum Geschenk. Großartig auch das Hörbuch, vom Autor selbst gelesen.

Andreas Steinhöfel, "Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch". Illustrationen von Peter Schössow. € 16,50 / 272 Seiten. Hamburg, Carlsen 2017. Hörbuch bei Silberfisch. Ab 10 Jahren.