Action.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Der Tabellenletzte aus Linz und der Vorletzte aus Villach haben am zweiten Weihnachtsfeiertag Auswärtssiege in der ICE-Eishockeyliga gefeiert. Die Black Wings gewannen beim Debüt von Neo-Trainer Dan Ceman bei den Vienna Capitals mit 2:1, der VSV siegte bei den Graz99ers mit 3:1. Im Fernduell um Platz eins mit HCB Südtirol legte Fehervar mit einem 4:2 gegen die Bratislava Capitals, dem achten Sieg in Folge, vor.

Zwei Tage, nachdem Ceman als Nachfolger von Pierre Beaulieu präsentiert worden war, durfte sich der 47-jährige Kanadier über einen gelungenen Einstand freuen. Bedanken musste er sich in erster Linie beim herausragenden Torhüter David Kickert. Der frühere Caps-Schlussmann wehrte 46 Torschüsse ab und hatte nur im Wiener Powerplay bei einem Schuss von Marco Richter (19.) das Nachsehen. Will Pelletier (20.) und Oskars Bartulis (28./PP) schossen die Black Wings schließlich zum ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen, während die klar dominierenden Wiener ihre fünfte Niederlage hintereinander kassierten.

In Graz setzte sich die Talfahrt der 99ers mit der elften Niederlage in den jüngsten zwölf Spielen fort. Matt Mangene erzielte das entscheidende Tor zur 2:1-Führung (37.), Jordan Caron besiegelte mit einem Treffer ins leere Tor den VSV-Erfolg. (APA; 26.12.2020)



Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 28. Runde:

Vienna Capitals – Black Wings 1992 1:2 (1:1,0:1,0:0)

Fehervar – Bratislava Capitals 4:2 (3:0,0:1,1:1)

Graz99ers – VSV 1:3 (0:1,1:1,0:1)