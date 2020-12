In dieser Galerie: 2 Bilder Die größte Impfaktion in der Geschichte des Landes wurde live übertragen. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH Einer der Risikopatienten, die am Sonntag in Wien geimpft wurden. Foto: APA/HANS PUNZ/APA-POOL

So richtig dabei waren die meisten Medien bei der ersten Impfung nicht. Vielmehr saßen sie, wie auch DER STANDARD, in einem Festsaal der Medizinischen Universtität Wien, etwa eine Viertelstunde zu Fuß von der Spezialambulanz entfernt, in der hochoffiziell die ersten Patienten und -patientinnen den lang ersehnten Corona-Impfstoff verabreicht bekamen. Dort konnten sie – wie auch alle anderen Interessierten – via Livestream das beobachten, was der Bundeskanzler als den "Anfang für den Sieg gegen die Pandemie" bezeichnete.

Im langgezogenen Festsaal der MedUni waren vier Bildschirme platziert, am Ende des Raumes noch eine große Leinwand. Darauf zu sehen war für die Medienvertreter und -vertreterinnen das, was auch von zu Hause aus zu sehen war: Eine Liege und das Logo der Meduni, alles in blau und schwarz. "Der Herr Bundesminister und der Kanzler kommen gleich in diesen Raum rein", erklärt ein Mediensprecher im Van Swieten Saal, in dem die Medienleute sind.

"Es ist gleicht so weit"

Im Stream ist nun eine Aufnahme, die dank eines Bullauges irgendwie nach U-Boot aussieht. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) steht dort und unterhält sich mit Herren in weiß. Schnitt zum Raum, wo Ursula Wiedermann-Schmid, Vorsitzende des nationalen Impfgremiums, letzte Vorbereitungen trifft. Sie wird gemeinsam mit Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, die ersten offiziellen Covid-19-Impfungen durchführen.

Um kurz nach neun kommt die erste Patientin, eine sehr freundlich aussehende Frau und eine von mehreren Personen, die sich freiwillig für die Impfung gemeldet haben. Der Rest des Landes kommt in einem Stufenplan dran. Sie krempelt ihr Strickweste hoch, noch ein Blick zu Szekeres. "Es ist gleich so weit", sagt Wiedermann-Schmid und desinfiziert ihre Hände. Die Patientin, sie trägt wie alle FFP2-Maske, schaut geradeaus, als ihr der Oberarm desinfiziert wird. Die letzten Impfungen habe sie ja gut vertragen, sagt Wiedermann-Schmidt, und dass die Impfstelle – das sei normal – ein bisschen rot sein wird. "Ich bin fertig?", fragt die Frau ganz überrascht, als es vorbei ist.

Im unweit entfernten Medienraum ist es ungewöhnlich unruhig für eine Presseveranstaltung, Kameraleute und Redakteurinnen und Redakteure stehen, gehen, wuseln herum, während die zweite Probandin, ebenfalls eine ältere Frau sich auf die Liege im Livestram sitzt. Selbes Prozedere: Ärmel frei, Kühlschrank auf, Impfstoff raus, im Medienraum dreht ein Kollege derweil einen Live-Einstieg. "Hats wehgetan?", fragt Wiedermann-Schmid im Stream. Die Patientin verneint entschieden. Szekeres hört interessiert zu.

Pressekonferenz um 10 Uhr

Auch im Stream schaut es aus, als wäre die Situation eine wuselige, durch die offene Tür, durch die die Impflinge ein- und ausgehen, sieht man Leute herumstehen, man hört sie plaudern und lachen. Der nächste Proband krempelt sein Hemd hoch, schnell wirkt das Prozedere vertraut: Nadel rein, fertig. Alle Patientinnen und Pateinten werden angewiesen, noch eine Weile vor Ort zu bleiben. Sollte die Einstichstelle sehr weh tun, empfiehlt Wiedermann-Schmid das Medikament Mexalen. Szekeres hilft dem Herrn in sein Sakko, während Wiedermann-Schmid ihm seinen Impfpass zurück gibt. Eigentlich läuft die Impfung wie alle anderen Impfungen auch, nur halt mit Fernsehen. Bei der vierten Probandin meint einer im Medienraum: "Ich will auch". Schon diese Probandin sah deutlich jünger aus, als die angekündigten fünf Impflinge über 80 Jahren, nun kommt auch ein Herr, der wohl eher halb so alt ist. Beide dürften medizinisches Personal sein, erklärt ein Sprecher im Medienraum.

Das waren die ersten fünf, erklärt Wiedemann-Schmidt den Medienleuten vor Ort, nun würde sie weiterimpfen. "Es ist unspektakulär", sagt Szekeres, "wollt ihr das alles filmen?". Der Kammermann oder die Kamerafrau, der oder die die interessierte Öffentlichkeit mit den Bildern zum Live-Stream versorgt, verlässt den Raum, man blickt in ein enges Zimmer, in dem Anschober zwischen den beiden älteren Patientinnen sitzt. "Aufregend, oder?", sagt er zu einer. Kurz streift im Raum herum, spricht ebenfalls die Patientinnen und Patienten an, man hört, wie er das Wort "Aussicht" sagt. In wenigen Minuten sollten sie sich am Weg in den Medienraum machen, wo um 10 Uhr eine Pressekonferenz beginnt, die Pulte stehen schon zwischen den Bildschirmen bereit. Die Kamera im Stream wird auf einem Tisch abgelegt, der Ton reißt ab.

Weitere Termine in mehreren Bundesländern

In Österreich wird heute noch munter weiter geimpft, die Covid-Station in der Klinik Favoriten wird in Wien dann am Sonntag in den Mittagsstunden die nächste Station sein. Laut Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird Christoph Wenisch, der Leiter der Infektionsabteilung, dort als Erster das Mittel verabreicht bekommen. Um 14 Uhr dann wird in einem Pflegeheim in der Leopoldau geimpft. Bis auf Burgenland und Kärnten wollen auch die anderen Bundesländer am Sonntag die ersten Menschen immunisieren. (red, Gabriele Scherndl, 27.12.2020)